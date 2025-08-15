Central Córdoba se hizo fuerte de local y le ganó 1-0 a Lanús por la ida de octavos

Central Córdoba derrotó a Lanús por 1-0 en el partido que disputado en el estadio Único Madre de Ciudades, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana .

La primera llegada del partido fue para la visita, a los nueve minutos. Un tiro libre lejano desde el costado derecho asistió al delantero Rodrigo Castillo, que se la baja con el pecho al volante Dylan Aquino, cuyo remate de volea y alto estaba destinado al gol, de no ser por el manotazo salvador del arquero Alan Aguerre, que desvió hacia arriba. La pelota impactó en el travesaño y terminó yéndose alta.

Tres minutos después, Central Córdoba se encontró con un penal por una falta del defensor Carlos Izquierdoz sobre el delantero Lucas Besozzi, pero el mismo fue invalidado a instancias del VAR por un fuera de juego del delantero Matías Perelló, en la jugada previa a la falta.

Lanús volvió a llegar a los 38 minutos. Una pelota larga fue prolongada por el delantero Eduardo Salvio y puso a correr al atacante Rodrigo Castillo, quien avanzó por el costado derecho y sacó un remate potente, que se fue desviado por el primer palo.

El local tuvo su primera llegada de peligro a los 10 minutos del complemento. En un contraataque, un pase atrás habilitó al delantero Lucas Besozzi, quien controló en la medialuna del área y metió un remate bajo al poste derecho del arquero Nahuel Losada, quien pudo contener.

El gol de Verón que le dio la victoria a Central Córdoba

El equipo de Omar De Felippe abrió el marcador a los 13 minutos. Tras un córner desde el costado izquierdo, el volante José Florentín ganó de cabeza y bajó la pelota al área chica para el delantero Gastón Verón, quien controló y remató de volea desde una posición muy cercana al arco rival, para convertir el 1-0.

Central Córdoba se perdió una chance de gol muy clara siete minutos más tarde cuando, En un avance a toda velocidad, el delantero Matías Godoy desbordó por el costado izquierdo y puso un centro buscapié para el atacante Matías Perelló, que quedó frente al arco semidescubierto pero remató desviado.

A los 22 minutos, un centro hacia el costado izquierdo del área fue cabeceado hacia adentro por el delantero Rodrigo Castillo, quien le ganó el duelo aéreo a Alan Aguerre pero, ante el arco libre, el cabezazo del volante Dylan Aquino fue desviado por un defensor y terminó en un córner.

Esa jugada de peligro instaló la polémica en Santiago del Estero, ya que el defensor Jonathan Galván tironeó de la camiseta al delantero Rodrigo Castillo para alejarlo de la pelota dentro del área, en un penal muy claro que ni el árbitro Kevin Ortega sancionó, ni el VAR advirtió.

El Granate volvió a tener una jugada de riesgo a los 39 minutos. El delantero Eduardo Salvio se hizo cargo de un tiro libre al borde izquierdo del área grande y metió un remate que tomó efecto por el lado externo de la barrera y pasó cerca del poste derecho del arquero Alan Aguerre.

En el tercer minuto de descuento, el delantero Alexis Canelo recibió dentro del área y sacó un remate muy violento buscando el poste izquierdo de Aguerre, que tuvo una reacción impresionante y pudo desviar al tiro de esquina.

