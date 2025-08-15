Por qué Marcelo Gallardo se fue conforme tras el 0-0 de River ante Libertad: "Me deja tranquilo y me estimula que…”

Marcelo Gallardo analizó el empate de River en Paraguay y mostró serenidad para la vuelta, aunque volvió a enfatizar en que hay muchas cosas por mejorar en el Millo.

River mereció más, pero se trajo un empate de Paraguay y tendrá la chance de definir la serie de octavos ante Libertad en el Monumental, donde demostró en varias oportunidades que se hace muy fuerte. En su análisis, Marcelo Gallardo mostró conformidad por las mejorías que mostró su equipo, sobre todo en el segundo tiempo, donde borró de la cancha a su rival y lo peloteó.

El análisis de Marcelo Gallardo tras el empate de River en Paraguay "En el ST mejoramos, nos sentimos mejor y me deja tranquilo y me estimula. Eso es lo que necesitamos. La postura fue diferentes desde el juego y la mentalidad y me voy conforme con lo hecho en la segunda parte. Cuando no fluis como equipo, necesitábamos cambiar y generar un cambio no solo desde la postura sino desde la fluidez", comenzó diciendo el DT del Millo.

No obstante, el Muñeco también marcó los flojos primeros 45' que jugó la Banda: "Lo que no nos gustó fue el primer tiempo y hay que alimenta lo hecho en el ST en el mayor tiempo posible. Los rivales juegan, Libertad se cerró bien, nos bloqueó circuitos y tenemos que tratar de sortear los momentos de no claridad con otra solvencia, mostrando otra mentalidad diferente con una búsqueda continua". A lo que le agregó con convicción: "Estoy confiado en que vamos a mejorar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956187071598428421&partner=&hide_thread=false "ME VOY MEJOR CON LA CARA DEL SEGUNDO TIEMPO, EMPEZAMOS A ENCONTRAR PASES HACÍA ADELANTE". El Muñeco Gallardo analizó el empate 0-0 de River ante Libertad, en la ida de los octavos de la #Libertadores. pic.twitter.com/DwcFauMVDL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025 En la misma línea, Gallardo habló del bajón que sufrió River en los últimos encuentros y explicó: "Tenemos la obligación de ganar siempre, pero hay partidos que no se pueden abrir. Tuvimos bajas, pero la idea es ir recuperando jugadores y que se acoplen. Fluir desde el juego es lo que más me importa porque vamos a tener más posibilidades de ganar. Estoy seguro".