Uno de los jugadores marginados por Marcelo Gallardo dejó River y jugará en la MLS

El futbolista, que no estaba en los planes de Marcelo Gallardo, cerró su salida de River y continuará su carrera en el fútbol estadounidense.

Marcelo Gallardo lo llamó para convencerlo para ir a River y algunos meses después lo declaró prescindible. Rescindió y se va a jugar nuevamente a la MLS.

En medio de la preparación para la serie de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad, River concretó la salida en su plantel de Matías Rojas, quien llegó a comienzos de 2025 como refuerzo. El mediocampista paraguayo rescindió su contrato y se convirtió en jugador de Portland Timbers, equipo de la MLS.

El ex jugador de Racing, prácticamente no tuvo participación en el Millonario debido a una seguidilla de lesiones musculares que lo marginaron durante gran parte del año e hizo que Marcelo Gallardo no lo tenga en cuenta.

El efímero paso de Matías Rojas por River Su paso por Núñez estuvo marcado por la falta de continuidad: apenas disputó ocho partidos en la temporada y aunque ya se encontraba recuperado físicamente, el Muñeco dejó de convocarlo.

Ante este panorama, Rojas buscó una salida y encontró rápido destino en Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo con el club de Oregon. De esta manera, pone fin a una etapa breve y sin brillo en el fútbol argentino.

A principios de año, el entonces entrenador de Boca, Fernando Gago, lo había llamado para sumarlo a su equipo, pero el mediocampista eligió fichar por River. Sin embargo, su estadía en el club de Núñez estuvo lejos de lo esperado y apenas seis meses después toma otro rumbo.