El video viral sobre la pensión de San Lorenzo que generó polémica y la respuesta del club

El juvenil Jonás Rodríguez mostró en redes cómo se vive el día a día en la pensión. Ante las críticas que recibió San Lorenzo, el club publicó un comunicado.

A diferencia de años anteriores, y a pesar de todas las adversidades, San Lorenzo está obteniendo buenos resultados en lo deportivo y en la Liga Profesional, habiendo llegado a semifinales en el Apertura y estando punteros actualmente de la Zona B en el Clausura. Esto es lo único que logra matizar el duro presente económico e institucional del club.

En medio de la crisis que atraviesa el Ciclón a nivel institucional, esta semana se viralizó un video que el arquero juvenil Jonás Rodríguez (categoría 2008) filmó y publicó en sus redes, en el que se ve cómo es la rutina diaria de los chicos que viven en la pensión, de la mañana a la noche, con las distintas actividades y comidas.

El polémico video viral de la pensión de San Lorenzo El polémico video viral de la pensión de San Lorenzo El mismo generó muchas polémica entre los fanáticos y la prensa, en parte por el estado de algunas instalaciones (como los campos de entrenamiento y el paño de la mesa de pool que se ve en un momento), pero sobre todo por la alimentación. "Café con pan y (una feta de) queso" en el desayuno, "chocolatada con pan y queso" en la merienda y "ravioles con tortilla" en la cena. Las principales críticas apuntaban más que nada al poco valor nutricional de la comida en cuestión.

El comunicado de San Lorenzo sobre la pensión Comunicado San Lorenzo Pensión Fue tanta la repercusión que se generó este video, que San Lorenzo se vio obligado a sacar un comunicado en su página web oficial para aclarar la situación, en el que asegura que lo que se ve en el clip no refleja la realidad que se vive en la pensión. En un principio, nombra a los encargados de cuidar a los 48 chicos que hoy viven allí, encabezados por el psicólogo Marcelo Gatti y la trabajadora social Luciana Pandullo, más otras 8 personas responsables de acompañarlos durante distintos horarios del día.

También detallan que las dietas están a cargo de la nutricionista María Inés Klekl. En ese sentido, describen que tienen una variedad de opciones tanto para el desayuno y la merienda, como "café con leche, té o mate cocido, pan blanco y pan integral, queso blanco untable, mermeladas, copos de cereal sin azúcar, granola, avena instantánea y frutas de estación", y también para el almuerzo y la cena, priorizando "al mediodía proteínas con distintas carnes y por la noche hidratos de carbono con pastas variadas", además de una "mesa de ensaladas con variedades de verduras".