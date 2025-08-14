Obras en Boca: así será el renovado ingreso principal a la Bombonera por Brandsen 805

El acceso a la cancha de Boca por Brandsen 805 duplicará su tamaño y será parte de la última etapa de obras antes del anuncio oficial de la ampliación.

Boca remodelará y ampliará el acceso de Brandsen 805, la entrada principal de la Bombonera. La puerta duplicará su tamaño actual y, de aprobarse, contará con amplias ventanas de vidrio. Este ingreso es clave, ya que además de ser la principal entrada al club, permite el acceso de los socios a las plateas media y baja en los partidos que el Xeneize disputa como local.

La obra forma parte de la última etapa de reformas externas que se realizan en el estadio, en la previa de lo que sería el anuncio oficial del proyecto de ampliación. La dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, tiene sobre la mesa un plan que podría elevar la capacidad de la Bombonera a 83.000 espectadores.

Así será el nuevo ingreso a La Bombonera Las nuevas reformas en el ingreso a La Bombonera Las nuevas reformas en el ingreso a La Bombonera. TyC Sports El proyecto contempla demoler la tribuna ubicada sobre la calle del Valle Iberlucea y reemplazarla por un moderno sector con plateas y 240 palcos. También está previsto mover el campo de juego unos metros hacia las vías, trasladar los bancos de suplentes al sector de Irala y unificar el túnel de salida de los jugadores en ese mismo lado.

Los plazos estimados para esta ampliación oscilan entre 6 y 9 meses, con un costo calculado en 100 millones de dólares. Además de las mejoras en los ingresos, el plan incluye la instalación de ascensores para acceder a las plateas, la expansión del estacionamiento y un nuevo patio de comidas para los hinchas.