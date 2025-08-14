La advertencia del DT de Independiente Rivadavia sobre "el nuevo Sebastián Villa" antes de enfrentar a Boca: "Se transformó en un..."

Sebastián Villa se prepara para un partido especial: volver a enfrentar a Boca en Mendoza. Alfredo Berti contó cómo es la nueva versión del colombiano

Este domingo, Sebastián Villa tendrá una cita especial: enfrentarse nuevamente a Boca, su ex equipo, contra quien jugará por tercera vez vistiendo la camiseta de Independiente Rivadavia. El duelo será en Mendoza por la fecha 5 del torneo Clausura, con los dirigidos por Miguel Ángel Russo intentando cortar una racha de 12 partidos sin ganar.

Pese a que la Lepra por ahora no está en puestos de playoffs, es uno de los rivales más incómodos del certamen. Desde el propio cuerpo técnico xeneize reconocieron que le temen al contraataque mendocino, aunque en el equipo de Alfredo Berti planean sorprender con una fórmula diferente.

En diálogo con DSports Radio, Berti destacó el presente del delantero colombiano y su cambio de rol: “Se transformó en un gran capitán y ya no juega tan de extremo, sino que juega con más libertad en el ataque. Está en un buen momento y siempre busca mejorar y aprender”.

Alfredo Berti, quien también tiene un pasado poco feliz como jugador de Boca (sufrió muchas lesiones entre 1997 y 2000), también se refirió a cómo se preparan para enfrentar a un rival que llega muy golpeado: "Es una semana especial porque jugar contra esta clase de equipos siempre te genera algo distinto. Trataremos de seguir potenciando lo que venimos haciendo nosotros y de darle valor”.

Los números de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia A diferencia de lo que hacía en Boca, donde se movía por cualquiera de los extremos, Villa ahora recorre todo el frente ofensivo y amplió su cuota goleadora. En Independiente Rivadavia lleva 10 tantos en 46 partidos, mientras que en el Xeneize anotó 29 en 172 encuentros.