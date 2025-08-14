5 no son suficientes: el Atlético de Madrid quiere sumar a otro futbolista de la Selección argentina

El Cholo Simeone, que ya cuenta con Julián Álvarez, Molina, Giuliano Simeone, Musso y Almada, quiere fichar a otro argentino para el Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid es uno de los equipos con mayor cantidad de futbolistas argentinos en el mundo. Actualmente se desempeñan Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Juan Musso y Thiago Almada, la más reciente incorporación. Pero Diego Simeone no pareciera estar conforme todavía con esta lista y quiere seguir sumando nombres de la Selección.

En este mercado se fueron dos jugadores importantes como Ángel Correa (a Tigres UANL) y Rodrigo De Paul (al Inter Miami). También sonaron para llegar otros campeones del mundo como el Cuti Romero, Dibu Martínez o Exequiel Palacios, aunque todos estos quedaron en la nada. Y antes de que cierre el libro, el Cholo apunta a otro nombre fuerte de la Scaloneta.

Atlético de Madrid va por Nico González Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1955971580820951362&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVE: Atlético Madrid open talks to sign Nico González from Juventus.



Discussions started over potential deal and it could be a permanent move, initial talks ongoing.



It could unlock new winger for Juve if Nico deal happens.



https://t.co/1RpTsqf2w3 pic.twitter.com/0HYscnsBaN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025 Se trata de Nicolás González, que jugó la última temporada en la Juventus, pero entre lesiones y bajos rendimientos, no pudo lucirse y están buscando su salida. Según informó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano en su cuenta de X, en el Colchonero ya iniciaron conversaciones para hacerse con el delantero de 27 años oriundo de Escobar.

El ex Argentinos Juniors había sido comprado por la Vecchia Signora en 2024 por 28,5 millones de euros (38M con bonos incluidos) a la Fiorentina. Había grandes expectativas puestas en él por sus grandes números en el Viola, pero solo llegó a disputar 38 partidos entre todas las competencias, muchos de ellos como suplente, y metió apenas 5 goles y dio 4 asistencias.