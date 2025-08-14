Inter Miami anunció la venta de Federico Redondo a un equipo de Europa: US$ 2.500.000 por el 50%
Federico Redondo cerró su etapa en Inter Miami y firmó por seis años con el club español, que pagó 2,15 millones de euros por el 50% de su pase.
Inter Miami confirmó este jueves la salida de Federico Redondo, quien seguirá su carrera en el Elche de España tras un año y medio en la MLS. El club franjiverde pagó 2,15 millones de euros por el 50% del pase, mientras que las Garzas retendrán un porcentaje para una futura venta.
El mediocampista argentino, de 22 años, llegó a Florida en febrero de 2024 desde Argentinos Juniors a cambio de más de 7 millones de euros. Con la camiseta rosa disputó 60 partidos, marcó dos goles y dio cuatro asistencias. Fue campeón del Supporters' Shield 2024, logrando el segundo título en la historia del club.
La llegada de Rodrigo De Paul y la presencia de Sergio Busquets como eje del mediocampo lo relegaron en la consideración. Bajo el mando de Javier Mascherano, Redondo perdió protagonismo y aceptó el desafío europeo.
La ingeniosa presentación del Elche a Federico Redondo
En su presentación oficial, el Elche destacó: “La elegancia se hereda. Con personalidad, talento y un gran presente a pesar de su juventud, Fede Redondo refuerza el centro del campo franjiverde para aportar creatividad, trabajo y jerarquía”. Firmó contrato hasta 2030 y se suma como pieza clave en el proyecto deportivo del club español.
Inter Miami, en su comunicado de despedida, agradeció “sus contribuciones dentro y fuera de la cancha” y le deseó “lo mejor en el futuro”.