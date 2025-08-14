Inter Miami anunció la venta de Federico Redondo a un equipo de Europa: US$ 2.500.000 por el 50%

Federico Redondo cerró su etapa en Inter Miami y firmó por seis años con el club español, que pagó 2,15 millones de euros por el 50% de su pase.

Federico Redondo ya no será compañero de Lionel Messi en Inter Miami. Foto: @InterMiamiCF

Inter Miami confirmó este jueves la salida de Federico Redondo, quien seguirá su carrera en el Elche de España tras un año y medio en la MLS. El club franjiverde pagó 2,15 millones de euros por el 50% del pase, mientras que las Garzas retendrán un porcentaje para una futura venta.

El mediocampista argentino, de 22 años, llegó a Florida en febrero de 2024 desde Argentinos Juniors a cambio de más de 7 millones de euros. Con la camiseta rosa disputó 60 partidos, marcó dos goles y dio cuatro asistencias. Fue campeón del Supporters' Shield 2024, logrando el segundo título en la historia del club.

Gracias por todo, Fede.



We've transferred midfielder Federico Redondo to Spanish LaLiga side Elche CF.



La llegada de Rodrigo De Paul y la presencia de Sergio Busquets como eje del mediocampo lo relegaron en la consideración. Bajo el mando de Javier Mascherano, Redondo perdió protagonismo y aceptó el desafío europeo.

La ingeniosa presentación del Elche a Federico Redondo El video de presentación de Redondo en Elche La ingeniosa presentación del Elche a Federico Redondo. @elchecf En su presentación oficial, el Elche destacó: “La elegancia se hereda. Con personalidad, talento y un gran presente a pesar de su juventud, Fede Redondo refuerza el centro del campo franjiverde para aportar creatividad, trabajo y jerarquía”. Firmó contrato hasta 2030 y se suma como pieza clave en el proyecto deportivo del club español.