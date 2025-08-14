El Tomba busca hacer historia en Brasil: todo lo que hay que saber y cómo ver el partido en vivo

Godoy Cruz visita a Atlético Mineiro desde las 19 en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Será el debut de Walter Ribonetto.

Godoy Cruz visita a Atlético Mineiro este jueves, en el marco del esperado partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Arena MRV de Belo Horizonte desde las 19 horas y será el debut de Walter Ribonetto como entrenador del Tomba.

El conjunto argentino tuvo una muy buena fase de grupos, por lo que llega invicto a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrenta nada menos que ante el último subcampeón de la Copa Libertadores. Sin embargo, cabe destacar que el conjunto Galo, como se identifica a Atlético Mineiro, atraviesa un presente irregular.

Para este encuentro, el nuevo entrenador, Ribonetto, realizará varias modificaciones respecto del último partido del Tomba, que fue derrota 2 a 1 como local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. A saber, Lucas Arce, Federico Rasmussen y Andrés Meli retornarán a la defensa, mientras que Guillermo Pol Fernández estará en el mediocampo. Además, Facundo Altamira estará en lugar de Misael Sosa.

Las probables formaciones para el duelo por la Copa Sudamericana Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Hulk, Rony y Tomás Cuello. DT: Cuca.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Andrés Meli; Vicente Poggi, Guillermo Fernández; Facundo Altamira, Nicolás Fernández y Santino Andino; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.