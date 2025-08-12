La emotiva despedida de Godoy Cruz de uno de los ayudantes de Esteban Solari: "A partir de hoy..."
Rodrigo Barrios, expreparador físico de Godoy Cruz, dejó un sentido mensaje en redes sociales que generó varios comentarios.
Luego de varios días agitados en Godoy Cruz, que incluyeron la derrota con Gimnasia La Plata, un Gambarte caliente que habló y la posterior salida del cuerpo técnico, uno de los ayudantes de campo de Esteban Solari se expresó en las últimas horas luego de un proceso que terminó antes de tiempo.
El sábado pasado, minutos después de anunciar la salida del entrenador rosarino, el club presentó formalmente a Walter Ribonetto como nuevo director técnico, una situación frecuente en muchos clubes del fútbol argentino.
La era Solari en el Tomba finalizó el viernes en horas del mediodía cuando, según trascendió, los dirigentes del club llegaron a un acuerdo con el rosarino para la rescisión de su contrato, que tenía finalización en diciembre de este año.
Si bien el entrenador prefirió no dar declaraciones tras su salida del club, fue el preparador físico Rodrigo Barrios quien se expresó en redes sociales tras la despedida de La Bodega.
En su cuenta de Instagram rodrigoebarrios, el profe publicó varias fotos de su trabajo en la institución y escribió “Es momento de despedirnos! Luego de compartir tantos días juntos y luchar por el mismo objetivo para ser mejores, solo me queda agradecer”
El profe mencionó en sus palabras de agradecimiento al propio Solari, jugadores, dirigentes, empleados del club y dejó un emotivo mensaje para los simpatizantes: “...me llevo el cariño de los hinchas del Tomba que me recibieron con respeto, cariño y apoyo! El fútbol siempre nos vuelve a encontrar! A partir de hoy hay otro hincha fuera del campo!”