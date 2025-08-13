Ribonetto patea el tablero y cambia medio equipo en Godoy Cruz para el partido en Brasil
El entrenador, que debutará en el Tomba, paró una formación con varias modificaciones para visitar a Atlético Mineiro.
Con las esperanzas renovadas y la ilusión de dar el golpe en la Copa Sudamericana, Godoy Cruz ajusta los detalles para el trascendental compromiso frente a Atlético Mineiro de Brasil, correspondiente a los octavos de final del torneo continental que se disputará este jueves desde las 19 en el estadio Mineirao.
Para ese encuentro, el nuevo entrenador Walter Ribonetto definió la formación que visitará al Galo, tras la última práctica de este miércoles, y el equipo contará con varios cambios respecto a la derrota con Gimnasia La Plata por el torneo Clausura.
En defensa, el único que se mantendrá en la alineación titular será Mateo Mendoza, ya que regresarán Lucas Arce, Federico Rasmussen y Andrés Meli, en reemplazo de Leonardo Jara, Leandro Quiroz y Juan Morán. En el mediocampo volverá Guillermo Pol Fernández, en lugar de Maximiliano González, mientras que en ofensiva, Facundo Altamira entrará por Misael Sosa.
En definitiva, el primer equipo de la era Ribonetto, para jugar en Brasil será con Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen, Meli; Poggi, G. Fernández; Altamira, N. Fernández, Andino; Auzmendi. El plantel viajará este mediodía en vuelo chárter rumbo a Belo Horizonte y quedará concentrado de cara al encuentro del jueves.