Ribonetto patea el tablero y cambia medio equipo en Godoy Cruz para el partido en Brasil

El entrenador, que debutará en el Tomba, paró una formación con varias modificaciones para visitar a Atlético Mineiro.

Ribonetto cerró la semana de entrenamientos y paró el equipo que jugará este jueves ante Mineiro. Foto: prensa Club Godoy Cruz.

Con las esperanzas renovadas y la ilusión de dar el golpe en la Copa Sudamericana, Godoy Cruz ajusta los detalles para el trascendental compromiso frente a Atlético Mineiro de Brasil, correspondiente a los octavos de final del torneo continental que se disputará este jueves desde las 19 en el estadio Mineirao.

Para ese encuentro, el nuevo entrenador Walter Ribonetto definió la formación que visitará al Galo, tras la última práctica de este miércoles, y el equipo contará con varios cambios respecto a la derrota con Gimnasia La Plata por el torneo Clausura.

GyPVDEvW8AA9wzK El plantel de Godoy Cruz entrenó este miércoles en el predio y luego viajó a Brasil. Foto: prensa Club Godoy Cruz. En defensa, el único que se mantendrá en la alineación titular será Mateo Mendoza, ya que regresarán Lucas Arce, Federico Rasmussen y Andrés Meli, en reemplazo de Leonardo Jara, Leandro Quiroz y Juan Morán. En el mediocampo volverá Guillermo Pol Fernández, en lugar de Maximiliano González, mientras que en ofensiva, Facundo Altamira entrará por Misael Sosa.