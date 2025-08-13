Godoy Cruz dona terreno al IPV para construir viviendas sociales

El predio, de más de 2.400 metros cuadrados, será destinado a un proyecto habitacional que beneficiará a familias de Godoy Cruz.

La Municipalidad de Godoy Cruz oficializó, mediante la Ordenanza Nº 7476 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la donación de un terreno de más de 2.400 metros cuadrados al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El objetivo es construir viviendas de interés social en el sector Este del barrio Piedra Blanca, con urbanización y adjudicación a familias del departamento.

El predio, ubicado entre las calles José Manuel Estrada, Cruz del Eje, Dique El Peral o Gustavo André y General Paz, fue previamente desafectado del dominio público y destinado al dominio privado municipal para facilitar su transferencia. Según la norma, el IPV deberá iniciar las obras dentro de los dos años posteriores a la aceptación de la donación y concluirlas en un plazo máximo de 48 meses.

El proyecto contempla la construcción de unidades habitacionales bajo programas vigentes del organismo provincial, además de la infraestructura necesaria para garantizar servicios y accesibilidad. En caso de incumplir los plazos, el terreno será restituido al municipio sin derecho a indemnización.

Esta iniciativa se enmarca en la política habitacional de Godoy Cruz, que busca ampliar el acceso a viviendas dignas y fomentar el desarrollo urbano ordenado.