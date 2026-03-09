Godoy Cruz: comienzan las preinscripciones para los Talleres de Oficios gratuitos

Este lunes, el municipio de Godoy Cruz confirmó que lanzó una nueva edición de los Talleres de Oficios de Economía Social. Cabe destacar que, esta propuesta es gratuita y está destinada a vecinos del departamento mencionado. Qué oficios están incluidos y cómo formar parte.

Los talleres se desarrollan bajo dos ejes principales. Por un lado, se ofrece formación técnica inicial en oficios, orientada a fortalecer habilidades prácticas y mejorar la empleabilidad de quienes participan. Por otro, se promueve el desarrollo del perfil emprendedor, incorporando herramientas de organización, planificación y gestión que permiten crear y sostener proyectos productivos propios.

En este sentido, la propuesta municipal apunta a la capacitación y al fortalecimiento del entramado productivo local. Como así también, a la generación de oportunidades concretas de crecimiento para la comunidad.

Las capacitaciones se dictarán en diferentes centros comunitarios y culturales de Godoy Cruz. Así, la idea es acercar la formación a diversos barrios.

Este espacio de formación práctica está orientado a la fabricación de objetos utilitarios y lúdicos. Entonces, para su desarrollo incorpora el uso seguro de herramientas y técnicas de producción.

El taller se dictará los lunes, de 9 a 12, en el Centro de Formación Profesional Sarmiento (Cutral Có y Marciano Cantero). Mientras que, en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez (O’Higgins 1460) se cursará los martes, de 14 a 17.

Textil

Esta capacitación introduce a los participantes en el uso de la máquina de coser y en la confección de accesorios. Aquí, se trabajará la producción de objetos textiles funcionales y comercializables, junto con técnicas básicas de costura y organización productiva.

En esta oportunidad, las clases se dictarán los lunes en el Centro de Desarrollo Textil del Hiper Libertad (Av. Joaquín V. González 450, ala norte). En tanto, los miércoles se podrá cursar en el Jardín M.M. Patitas Sueltas (Lautaro y Montes de Oca, barrio Parque Sur). Mientras que, en la Casa de la Cultura y la Memoria (Lavalle 88) se dictará los viernes.

Cabe destacar que, en todos los centros será en el mismo horario, de 9 a 12.

Más oficios vinculados a la producción y el diseño

Marroquinería

Por su parte, Marroquinería propone la elaboración de accesorios en cuero, combinando técnica y creatividad para crear piezas únicas y comercializables. Así, este taller se realizará los martes, de 9 a 12, en la Casa de la Cultura y la Memoria.

Macramé

A su vez, este taller brindará capacitación en técnicas de anudado para la creación de objetos decorativos y accesorios con proyección comercial. Por lo que, se desarrollará los lunes en las salas del Hiper Libertad (Av. Joaquín V. González 450, ala norte) y los jueves en la Casa del Futuro (Sarmiento 2291), de 9 a 12.

Diseño de lámparas y veladores

En esta ocasión, el curso propone un espacio creativo para el armado de piezas funcionales para el hogar, combinando diseño y utilidad. Por lo tanto, las clases se dictarán los lunes, de 14 a 17, en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez.

Formación en estética y servicios personales

Dentro de las propuestas también se incluyen capacitaciones orientadas a los servicios personales.

Barbería

Esta capacitación brindará formación en cortes masculinos, degradados y perfilados. Por lo que, se enseñará a través de un enfoque técnico y estético que incorpora el uso adecuado de herramientas y la atención al cliente.

Alertan sobre un hongo en las barberías Foto: Archivo Godoy Cruz capacita distintos talleres.

Asimismo, el taller se desarrollará los martes, de 14 a 17, en el SEOS Jarillitas (República Dominicana y Cuba, barrio Barrancos). Mientras que, los miércoles, se dictará de 9 a 12, en la Casa de la Cultura y la Memoria.

Peluquería

En esta edición, el la capacitación ofrecerá formación en corte y coloración capilar. Para ello, incorporará bases técnicas junto con criterios de higiene y seguridad para el desempeño profesional. Por lo que, las clases se dictarán los lunes, de 9 a 12, en la Escuela de Oficios Oeste (Chuquisaca y Martín Fierro).

Finalmente, cabe destacar que todos los talleres cuentan con cupo limitado y se entregarán certificados de participación.

Cómo inscribirse en el taller

Las personas interesadas en participar en los talleres deberán preinscribirse de manera online a través del siguiente enlace

Posteriormente, las personas seleccionadas serán notificadas por WhatsApp o correo electrónico para completar el proceso de inscripción.

Es importante resaltar que, para participar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años

Acreditar domicilio en Godoy Cruz.

Contar con la vacuna antitetánica vigente.

Asimismo, quienes deseen obtener más información pueden comunicarse a los teléfonos 4429360 o 4429361.

También podrán enviar un mensaje de WhatsApp al 2613068525 o escribir al correo electrónico [email protected].