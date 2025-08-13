Avanza la obra que unirá una calle de Godoy Cruz con el Parque San Martín

La Municipalidad de Godoy Cruz avanza con la construcción del Paseo y Ciclovía Santiago del Estero. Las obras ya presentan un 30% de ejecución.

La Municipalidad de Godoy Cruz avanza con la construcción del Paseo y Ciclovía Santiago del Estero, que ya presenta un 30% de ejecución. Este corredor verde, ubicado entre San Vicente y Av. Las Tipas, y entre Santiago del Estero y el Canal Frías, será clave para la movilidad sostenible y ofrecerá un espacio seguro y recreativo para vecinos y visitantes.

El intendente Diego Costarelli, acompañado por el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Darío Falcone, supervisó las tareas y dialogó con el equipo técnico. “Este paseo no solo mejorará la conectividad y la seguridad, sino que también será un lugar de encuentro y recreación para las familias. Es un proyecto que transforma un espacio en desuso en un nuevo pulmón verde para Godoy Cruz”, afirmó el jefe comunal.

costarelli El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, visitó la obra junto al secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Darío Falcone Municipalidad de Godoy Cruz Obras en marcha La obra contempla 1.000 metros de traza que vincularán el paseo con el Parque San Martín y la red de ciclovías del departamento. Los trabajos incluyen ensanche de la cinta de hormigón, rampas accesibles, puentes vehiculares y peatonales, nuevas veredas y rejas de seguridad en sectores críticos.

El proyecto prioriza la seguridad, incorporando iluminación LED, tendido eléctrico subterráneo y mobiliario urbano como bancos, mesas, papeleros y señalética. Además, se renovarán los juegos infantiles, se sumarán pavimentos de colores para niños, se mejorará la cancha de fútbol y se implementará un diseño paisajístico con criterios de sustentabilidad.