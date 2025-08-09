Godoy Cruz celebra el Día del Niño con promociones gastronómicas imperdibles

En el marco del Día del Niño, Godoy Cruz se prepara para ofrecer un fin de semana lleno de sabores y beneficios especiales. Del 15 al 17 de agosto, vecinos, familias y visitantes podrán acceder a promociones gastronómicas imperdibles en restaurantes, cafeterías y locales adheridos, con el objetivo de disfrutar salidas ricas y divertidas junto a los más pequeños.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad en conjunto con comercios locales, busca incentivar el consumo, fortalecer la economía y consolidar a Godoy Cruz como capital gastronómica mendocina. Entre las propuestas se incluyen menús especiales, descuentos por pago en efectivo y beneficios exclusivos para niñas y niños, disponibles en almuerzos, meriendas y cenas durante todo el fin de semana.

Cómo acceder a los beneficios Quienes deseen aprovechar las promociones deberán ingresar a la cuponera digital municipal, seleccionar el comercio de su preferencia, dejar su correo electrónico y recibirán un código para acceder al descuento o regalo correspondiente.

Promociones destacadas La lista de locales adheridos es variada e incluye opciones de cocina mexicana, rápida, saludable, libanesa, sin TACC y cafeterías. Algunas de las más destacadas son:

Cielito Cocina Mexicana: 15% de descuento en efectivo, vino Bianchi Rosé para mesas de cuatro o más, y jugo de frutas para menores de 15 años.

Burger Shoppe: 30% en hamburguesas para menores de 15 años (con acreditación de edad).

Burgerhood: 25% de descuento en hamburguesas seleccionadas abonando en efectivo.

Ristretto Restaurante: 15% en desayuno y panadería pagando en efectivo.

EPTA sin gluten: 2 panchos + agua saborizada por $15.000 o 2 pizzas muzza por $22.000.

Beto Lomos: Lomo clásico con papas por $10.900 o hamburguesa con papas por $8.900.

Punto Healthy: 20% de descuento en toda la carta.

Arabian Cocina Libanesa: Combo shawarma o falafel + sfija + bebida sin alcohol por $16.500.

La Taquería: Burrito + bebida sin alcohol a $15.000.

Ground: Lomo Ground + pinta de cerveza por $16.500.