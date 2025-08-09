Presenta:

Godoy Cruz celebra el Día del Niño con promociones gastronómicas imperdibles

Vecinos y turistas podrán acceder a menús especiales, descuentos y beneficios en locales adheridos de Godoy Cruz.

Descuentos y menús especiales del 15 al 17 de agosto.

 

En el marco del Día del Niño, Godoy Cruz se prepara para ofrecer un fin de semana lleno de sabores y beneficios especiales. Del 15 al 17 de agosto, vecinos, familias y visitantes podrán acceder a promociones gastronómicas imperdibles en restaurantes, cafeterías y locales adheridos, con el objetivo de disfrutar salidas ricas y divertidas junto a los más pequeños.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad en conjunto con comercios locales, busca incentivar el consumo, fortalecer la economía y consolidar a Godoy Cruz como capital gastronómica mendocina. Entre las propuestas se incluyen menús especiales, descuentos por pago en efectivo y beneficios exclusivos para niñas y niños, disponibles en almuerzos, meriendas y cenas durante todo el fin de semana.

Cómo acceder a los beneficios

Quienes deseen aprovechar las promociones deberán ingresar a la cuponera digital municipal, seleccionar el comercio de su preferencia, dejar su correo electrónico y recibirán un código para acceder al descuento o regalo correspondiente.

Promociones destacadas

La lista de locales adheridos es variada e incluye opciones de cocina mexicana, rápida, saludable, libanesa, sin TACC y cafeterías. Algunas de las más destacadas son:

  • Cielito Cocina Mexicana: 15% de descuento en efectivo, vino Bianchi Rosé para mesas de cuatro o más, y jugo de frutas para menores de 15 años.
  • Burger Shoppe: 30% en hamburguesas para menores de 15 años (con acreditación de edad).
  • Burgerhood: 25% de descuento en hamburguesas seleccionadas abonando en efectivo.
  • Ristretto Restaurante: 15% en desayuno y panadería pagando en efectivo.
  • EPTA sin gluten: 2 panchos + agua saborizada por $15.000 o 2 pizzas muzza por $22.000.
  • Beto Lomos: Lomo clásico con papas por $10.900 o hamburguesa con papas por $8.900.
  • Punto Healthy: 20% de descuento en toda la carta.
  • Arabian Cocina Libanesa: Combo shawarma o falafel + sfija + bebida sin alcohol por $16.500.
  • La Taquería: Burrito + bebida sin alcohol a $15.000.
  • Ground: Lomo Ground + pinta de cerveza por $16.500.

Esta propuesta forma parte de un programa municipal que busca ofrecer alternativas recreativas en fechas especiales, fomentando el comercio local y brindando espacios de encuentro y disfrute para toda la familia.

