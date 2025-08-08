Bomba: Esteban Solari dejó de ser el director técnico de Godoy Cruz

Luego de la derrota ante Gimnasia La Plata, el entrenador dejó su cargo de común acuerdo con el club.

Esteban Solari concluyó este viernes su vínculo con Godoy Cruz y dejó de ser el director técnico del plantel de primera división. Los malos resultados obtenidos hasta el momento precipitaron la salida del entrenador rosarino, quien finalmente no continuará en el Tomba.

La derrota ante Gimnasia La Plata por 2 a 1, por la cuarta fecha del torneo Clausura, aceleró la decisión de la dirigencia del Tomba, que tomó la determinación de ponerle fin al ciclo Solari tras una campaña que no fue la esperada.

Este jueves, luego del encuentro que se jugó en el Feliciano Gambarte, el presidente Alejandro Chapini y el vicepresidente José Mansur mantuvieron una reunión con Solari que duró cerca de 45 minutos. Y si bien no hubo ningún anuncio cuando todas las partes se retiraron del estadio, la decisión ya estaba tomada.

Los números de Esteban Solari en Godoy Cruz El Tano asumió el cargo a mediados de febrero pasado en reemplazo de Ernesto Pedernera, quien no obtuvo los resultados esperados y tuvo que regresar a su cargo anterior como director técnico del equipo de reserva del club

Bajo el mando de Solari, Godoy Cruz disputó 22 partidos, entre torneos locales, Copa Argentina y Copa Sudamericana, con números que evidentemente no alcanzaron para su continuidad: 5 triunfos, 12 empates y otras 5 derrotas. Sobre un total de 66 puntos, el Tomba logró 27.