Cómo adherirse al Boleto Digital en Godoy Cruz y dejar obsoleto el papel para los trámites

La Municipalidad de Godoy Cruz busca que los vecinos dejen de lado el papel para los trámites municipales y concientiza sobre el uso del Boleto Digital para utilizar la plataforma de Ciudadanía Digital. Cómo se lleva adelante la campaña con los empleados municipales en las calles del departamento.

La iniciativa busca acercar a los vecinos nuevas modalidades de gestión más rápidas, simples y accesibles dentro de la campaña " Chau Papel" . Así, trabajadores municipales recorren distintos puntos del departamento brindando asesoramiento personalizado y explicando cómo acceder a estas herramientas desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Uno de los principales beneficios del boleto digital es la eliminación de los costos asociados al papel, como la impresión, emisión y distribución. De esta manera, se promueve una alternativa más sustentable y eficiente, que además facilita el acceso inmediato a la información.

Asimismo, esta modalidad evita traslados innecesarios, ya que los usuarios pueden consultar y abonar sus boletos de manera online, sin necesidad de acercarse físicamente a una dependencia municipal. Esto permite agilizar los tiempos y adaptar los servicios públicos a las nuevas formas de gestión digital.

municipalidad de godoy cruz La municipalidad de Godoy Cruz. Prensa Godoy Cruz

En paralelo, la plataforma de Ciudadanía Digital continúa consolidándose como una solución integral para realizar trámites municipales de manera 100 % digital. Allí, los vecinos pueden concretar diferentes gestiones vinculadas a diversas áreas del Municipio de manera práctica y segura.

Entre las opciones disponibles se encuentran procedimientos administrativos y trámites relacionados con el área de Servicios, como habilitaciones comerciales, entre otros. Además, la plataforma seguirá con la incorporación nuevas funcionalidades para facilitar cada vez más la experiencia de los usuarios.

Para ello, los vecinos podrán ingresar desde la página web oficial del Municipio aquí.