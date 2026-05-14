Organizan un intercambio de figuritas del álbum del Mundial 2026 en Mendoza: dónde será
El intercambio de figuritas del álbum Panini del Mundial 2026 genera tendencia y un municipio organizó una actividad al respecto.
Llenar el álbum del Mundial 2026 es un anhelo de chicos y grandes en la antesala de la gran competencia que reúne a las mejores selecciones de fútbol del planeta. Un municipio de Mendoza organizó un intercambio de figuritas. Cuándo y dónde será.
La cita para padres e hijos se agendará para el próximo sábado 30 de mayo, a las 16, la Plaza de Godoy Cruz recibirá a quienes deseen canjear estas figuritas.
Mientras tanto, la pasión por la Scaloneta aumentó el furor por las figuritas, y la Copa del Mundo está cada vez más cerca. Entonces, este evento ayudará a que los fanáticos puedan verse y compartir su hobbie.
De esta forma, quienes asistan podrán intercambiar todo tipo de láminas, en una tarde ideal para el esparcimiento y la diversión.
El intercambio de figuritas del álbum en Godoy Cruz
Cabe destacar que no es la primera vez que se realizan actividades relacionadas con las figuritas del mundial.
Durante la previa de Rusia 2018 y de Qatar 2022, una amplia convocatoria llenó la explanada del Concejo Deliberante godoicruceño.
En aquel momento, hinchas y aficionados al futbol pudieron conseguir la “figurita difícil”, indispensable para llenar su álbum.
Para este año, se espera redoblar la asistencia en la Plaza Mayor del departamento y desatar una verdadera fiebre mundialista.