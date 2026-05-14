Organizan un intercambio de figuritas del álbum del Mundial 2026 en Mendoza: dónde será

Llenar el álbum del Mundial 2026 es un anhelo de chicos y grandes en la antesala de la gran competencia que reúne a las mejores selecciones de fútbol del planeta. Un municipio de Mendoza organizó un intercambio de figuritas. Cuándo y dónde será.

La cita para padres e hijos se agendará para el próximo sábado 30 de mayo, a las 16, la Plaza de Godoy Cruz recibirá a quienes deseen canjear estas figuritas.

Mientras tanto, la pasión por la Scaloneta aumentó el furor por las figuritas, y la Copa del Mundo está cada vez más cerca. Entonces, este evento ayudará a que los fanáticos puedan verse y compartir su hobbie.

De esta forma, quienes asistan podrán intercambiar todo tipo de láminas, en una tarde ideal para el esparcimiento y la diversión.

Cabe destacar que no es la primera vez que se realizan actividades relacionadas con las figuritas del mundial.

Durante la previa de Rusia 2018 y de Qatar 2022, una amplia convocatoria llenó la explanada del Concejo Deliberante godoicruceño.

En aquel momento, hinchas y aficionados al futbol pudieron conseguir la “figurita difícil”, indispensable para llenar su álbum.

Para este año, se espera redoblar la asistencia en la Plaza Mayor del departamento y desatar una verdadera fiebre mundialista.