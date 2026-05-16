Godoy Cruz: lo bueno y lo malo de una derrota que lo aleja de la punta

Godoy Cruz Antonio Tomba volvió a tropezar lejos de casa y la derrota ante Los Andes dejó sensaciones cruzadas. El 1 a 0 en Lomas de Zamora expuso nuevamente varios problemas que el equipo arrastra desde hace tiempo, aunque también dejó algunos aspectos positivos pensando en lo que viene.

La situación más clara apareció desde el punto penal, pero Martín Pino desperdició una oportunidad inmejorable para cambiar el rumbo del partido. El penal errado terminó pesando muchísimo en el desarrollo del encuentro.

El primer tiempo fue flojo desde el rendimiento colectivo y la actitud. Al Tomba le costó tener intensidad, cometió errores en salida y mostró poca claridad ofensiva. Además, volvió a sufrir uno de sus grandes déficits del torneo: la falta de efectividad.

Como si fuera poco, el gol de Mauricio Asenjo llegó tras un error defensivo que volvió a dejar en evidencia las desconcentraciones del equipo en momentos clave.

La derrota no solo duele por el resultado. También preocupa porque Godoy Cruz empieza a quedar lejos de la punta y deja escapar partidos que podrían marcar la diferencia en un campeonato largo.

futbol-primera-nacional-los-andes-godoy-cruz-01-1 Godoy Cruz cayó en Lomas de Zamora.

Lo bueno: reacción, actitud y un ingreso que cambió el partido

No todo fue negativo para el Expreso. En el segundo tiempo hubo una reacción futbolística y anímica que al menos dejó una señal positiva.

El equipo mostró otra actitud, adelantó líneas, presionó más arriba y por momentos arrinconó a Los Andes. Incluso, tuvo situaciones claras para llegar al empate.

Uno de los puntos altos fue el ingreso de Misael Sosa, que aportó desequilibrio, movilidad y generación de juego. El volante entró muy bien y terminó generando mucho más peligro que Matías Ramírez, que no logró pesar en el desarrollo del partido.

Además, dentro del contexto negativo, el Tomba todavía tiene margen de recuperación. El torneo es largo y todavía queda mucho camino por recorrer, algo que mantiene viva la ilusión de volver a prenderse arriba si logra corregir rápidamente sus errores.

Godoy Cruz se volvió de Lomas con bronca y preocupación, pero también con algunas señales que invitan a pensar que todavía está a tiempo de reaccionar.