Godoy Cruz transforma el oeste y un nuevo eje urbano se abre paso

Las obras ya tienen un 32% de avance e incluyen mejoras para conductores, ciclistas y peatones de Godoy Cruz.

Con un avance del 32%, la remodelación de calle Juncal avanza como una de las obras clave para mejorar la movilidad y calidad de vida en el oeste de Godoy Cruz. El proyecto abarca el tramo entre Gorriti y Talcahuano y combina mejoras en infraestructura vial con nuevos espacios recreativos para los barrios de Parque Sur y Villa del Parque.

La intervención se enmarca en un plan integral de desarrollo urbano que apunta a fortalecer la conectividad en una zona muy transitada, utilizada como vía alternativa al Corredor del Oeste. Entre los trabajos más importantes se encuentra la ampliación de la calzada hacia el este, que permitirá habilitar más lugares de estacionamiento y optimizar la circulación vehicular.

Un nuevo eje urbano se abre paso en el oeste de Godoy Cruz Además, el Municipio avanza en la ejecución de veredas, cordones, acequias, banquinas y esquinas, junto a la incorporación de rampas y puentes peatonales sobre el canal para garantizar accesibilidad y seguridad para todas las personas. La intervención también contempla la formalización del boulevard central, que tendrá un diseño con hormigón estampado, nuevos canteros y forestación urbana.

godoy cruz1 Obras en calle Juncal, en Godoy Cruz Respecto a la ciclovía existente, se están reparando los tramos deteriorados para asegurar su continuidad y mejorar las condiciones para ciclistas y usuarios frecuentes.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la creación de un parque lineal a orillas del Canal del Oeste. Este nuevo pulmón verde incluirá sectores parquizados, jardines xerófilos, renovación del arbolado y equipamiento urbano. Los vecinos podrán disfrutar de juegos infantiles, ejercitadores, pérgolas, mesas, bancos y senderos peatonales. Además, la iluminación LED y las torres lumínicas reforzarán la seguridad y permitirán su uso nocturno.