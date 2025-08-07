Día de San Cayetano: horarios, misas, cortes de calles y desvíos para circular en Mendoza

Cada 7 de agosto, Mendoza se convierte en epicentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes del país: el Día de San Cayetano , patrono del pan y del trabajo. Este jueves, miles de personas se reunirán en la parroquia de Godoy Cruz para agradecer, pedir y renovar su fe.

En la tradicional iglesia ubicada en Anatole France 642, las puertas estarán abiertas desde las 6:30. Las misas se celebrarán durante toda la jornada en distintos horarios: 7:00, 9:30, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:30 y 22:00.

Además, uno de los momentos más esperados del día será la procesión central, prevista para las 16:30. Se espera una gran afluencia de fieles que recorrerán las calles cercanas en una muestra de devoción comunitaria.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, la Municipalidad de Godoy Cruz dispuso cortes de tránsito entre las 8:00 y las 20:00. Las intersecciones afectadas serán Anatole France y Chacabuco, Derqui y O’Higgins, y Derqui y Santos Dumont.

Además, la calle Beltrán, entre Chacabuco y Anzorena, seguirá cerrada por las obras del Metrotranvía. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona y optar por rutas alternativas para no complicar la circulación.

san cayetano cortes de tránsito godoy cruz Por el Día de San Cayetano, Godoy Cruz desplegará controles, baños químicos y desvíos de tránsito durante todo el jueves. Municipalidad de Godoy Cruz

Además, para la jornada se instalarán cinco baños químicos sobre la zona de la Ciclovía: dos para mujeres, dos para hombres y uno adaptado para personas con discapacidad. Estas acciones apuntan a garantizar el confort y la higiene durante el evento religioso. Desde el municipio también recordaron que está prohibida la venta ambulante de alimentos. Por eso, se intensificarán los controles con inspectores de comercio para hacer cumplir la normativa vigente.

En este contexto, se solicita a los asistentes mantener la limpieza en calles, veredas y jardines. También es importante respetar la veda de estacionamiento en puentes y sectores no habilitados para evitar multas y facilitar el tránsito peatonal.