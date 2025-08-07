Todas las fotos de la marcha de San Cayetano contra Javier Milei en Plaza de Mayo

Durante el Día de San Cayetano, movimientos sociales y sindicatos marcharon de Liniers hasta Plaza de Mayo para pedir "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

Este jueves, en el marco del Día de San Cayetano, patrono del trabajo, organizaciones sociales, sindicatos y sectores de la Iglesia llevaron adelante una multitudinaria movilización que partió desde el barrio de Liniers y que culminó en la Plaza de Mayo.

La convocatoria fue impulsada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con el acompañamiento de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y referentes del ámbito religioso.

La marcha comenzó en el tradicional santuario de San Cayetano, donde miles de fieles se acercan cada año para agradecer o pedir por empleo. Esta vez, la jornada también se convirtió en un escenario de protesta con fuertes reclamos económicos hacia el gobierno de Javier Milei.

Bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", los organizadores buscan visibilizar la situación social y económica que atraviesan los sectores populares.