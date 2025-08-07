Presenta:
Este año, la marcha por el Día de San Cayetano tiene el lema de Paz, pan, tierra, techo y trabajo.
En Vivo

Día de San Cayetano: avanzan los manifestantes hacia la Plaza de Mayo

Organizaciones sociales, sindicatos y religiosos se movilizan este jueves en reclamo por la situación económica, en el marco del Día de San Cayetano.

MDZ Sociedad

Este jueves, en el marco de la celebración del Día de San Cayetano, patrono del trabajo, diversas organizaciones sociales, sindicales y religiosas encabezan una movilización desde el barrio de Liniers hasta la Plaza de Mayo. La convocatoria principal es impulsada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y sectores de la Iglesia.

La marcha comenzó en el santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, donde tradicionalmente se congregan miles de fieles para agradecer por el trabajo o pedir empleo. La jornada, que cada año incluye una peregrinación, será este año escenario de una manifestación con reclamos económicos dirigidos al Gobierno nacional. En esta oportunidad, los organizadores expresaron que la movilización se realizará bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

La misa central comenzó a las 11, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. En tanto, el acto principal de la movilización se realizará en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, con una intervención pública con representantes de las organizaciones convocantes.

Live Blog Post

La Policía habilitó el paso de los manifestantes por avenida Mitre

Cerca de las 13 horas, la Policía y los manifestantes llegaron a un acuerdo para que la marcha avance. Los uniformados acordaron con los protestantes que avancen por avenida Mitre hacia la Plaza de Mayo sin cortar el Puente Pueyrredón.

Live Blog Post

La Policía bloquea el Puente Pueyrredón

La Policía lleva a cabo un operativo ante la amenaza de corte sobre el Puente Pueyrredón. Por ello, bloquearon la zona para evitar que los manifestantes lo crucen para seguir con la movilización que inició en el barrio porteño de Liniers. En cambio, proponen a los protestantes que avancen por una calle alternativa hasta la Plaza de Mayo.

Por otra parte, se registra un corte total sobre avenida Rivadavia.

Live Blog Post

La homilía de García Cuerva: "No podemos desentendernos de los que sufren"

Pasadas las 11, el arzobispo García Cuerva dio la homilía por el Día de San Cayetano. En la misma, el Monseñor defendió a las personas con discapacidad, a los que menos tienen y a los enfermos.

La homilía de Jorge García Cuerva en el Día de San Cayetano

“Somos custodios y guardianes de la vida de los demás, de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, somos custodios de los discapacitados y los enfermos”, expresó García Cuerva y agregó: "No podemos desentendernos de los que sufren, de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer, como el hijo menor de la parábola, que deseaba comer las bellotas que comían los cerdos. Y no lo hacen porque les gusta".

“Nadie se muere de hambre en la casa del Padre. El trabajo es un gran ordenador social, el trabajo dignifica a las personas. Pedimos una vez más a San Cayetano por todos los trabajadores de nuestra Patria, por todos, porque como Iglesia, valoramos todas las formas de trabajo: el empleo formal, los emprendimientos familiares, la economía popular, el reciclado, las changas. Toda actividad que, con esfuerzo, lleva dignamente el pan a la mesa merece ser reconocida, acompañada y protegida”, agregó García Cuerva.

Para finalizar la homilía, el arzobispo pidió: “San Cayetano, ayudanos a hacer de la Argentina una casa de reconciliación, en la que dejemos de descalificarnos, de odiarnos, de tratarnos mal, y de usar palabras que lastiman mucho”.

Live Blog Post

La marcha avanza sobre avenida Rivadavia

Mientras se lleva a cabo la misa central por el Día de San Cayetano, las organizaciones políticas y sociales que convocaron a la movilización en reclamo por el empleo avanzan sobre avenida Rivadavia, en Avellaneda.

Marcha por el Día de San Cayetano
Marcha por el Día de San Cayetano

Marcha por el Día de San Cayetano

Live Blog Post

Comenzó la misa por el Día de San Cayetano

A las 11 horas, comenzó la misa en el marco del Día de San Cayetano, a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. En minutos, se llevará a cabo la homilía.

Live Blog Post

Jorge García Cuerva dijo que "el pan no se le niega a nadie"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, bendijo las herramientas de trabajo de todos los fieles que se sumaron a la movilización en el marco del Día de San Cayetano. En ese contexto, el Monseñor habló con los medios y declaró: “De esta salimos todos juntos”.

Asimismo, García Cuerva sostuvo: “Recibir la bendición de Dios es recibir una caricia al corazón, una caricia a la vida de nuestro pueblo. Es recibir fuerzas para seguir adelante. Es recibir esperanza para no resignarnos a vivir mal".

Marcha por el Día de San Cayetano
Marcha por el Día de San Cayetano

Marcha por el Día de San Cayetano

Live Blog Post

Los fieles comenzaron a congregarse en Liniers

Desde la noche, cientos de fieles se congregaron en el santuario de San Cayetano ubicado en la calle Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers, para pedirle y agradecerle al santo por el empleo.

Marcha por el Día de San Cayetano
Marcha por el Día de San Cayetano

Marcha por el Día de San Cayetano

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos