Día de San Cayetano: avanzan los manifestantes hacia la Plaza de Mayo

La homilía de García Cuerva: "No podemos desentendernos de los que sufren"

Pasadas las 11, el arzobispo García Cuerva dio la homilía por el Día de San Cayetano. En la misma, el Monseñor defendió a las personas con discapacidad, a los que menos tienen y a los enfermos.

La homilía de Jorge García Cuerva en el Día de San Cayetano

“Somos custodios y guardianes de la vida de los demás, de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, somos custodios de los discapacitados y los enfermos”, expresó García Cuerva y agregó: "No podemos desentendernos de los que sufren, de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer, como el hijo menor de la parábola, que deseaba comer las bellotas que comían los cerdos. Y no lo hacen porque les gusta".

“Nadie se muere de hambre en la casa del Padre. El trabajo es un gran ordenador social, el trabajo dignifica a las personas. Pedimos una vez más a San Cayetano por todos los trabajadores de nuestra Patria, por todos, porque como Iglesia, valoramos todas las formas de trabajo: el empleo formal, los emprendimientos familiares, la economía popular, el reciclado, las changas. Toda actividad que, con esfuerzo, lleva dignamente el pan a la mesa merece ser reconocida, acompañada y protegida”, agregó García Cuerva.

Para finalizar la homilía, el arzobispo pidió: “San Cayetano, ayudanos a hacer de la Argentina una casa de reconciliación, en la que dejemos de descalificarnos, de odiarnos, de tratarnos mal, y de usar palabras que lastiman mucho”.