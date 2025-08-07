Javier Milei oficializó por decreto el "Día del Niño" en Argentina: el objetivo de la medida

El Gobierno formalizó que será el tercer domingo de agosto de cada año. La medida busca promover la concientización sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Gobierno busca reforzar el valor social de esta fecha, que promueve la solidaridad, la reflexión sobre los derechos de la infancia.

El Gobierno de Javier Milei declaró por decreto el “Día del Niño” en la Argentina, fijando su celebración cada tercer domingo del mes de agosto, una tradición ya arraigada en la sociedad, pero que hasta hoy no contaba con un reconocimiento formal por parte del Estado.

El decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se fundamenta en el compromiso constitucional e internacional de proteger y promover los derechos de la infancia, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por la Argentina mediante la Ley N° 23.849.

Cabe recordar que, por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, esta Convención tiene jerarquía constitucional, y que en su artículo 1° define como niño a "todo ser humano menor de dieciocho años de edad". Además, la Argentina ha dejado asentado al momento de su ratificación que se entenderá por niño a toda persona desde el momento de la concepción hasta los 18 años.

Cuál es el objetivo del Gobierno ante la medida El nuevo decreto también destaca que, según el artículo 4° de la Convención, los Estados Parte deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos reconocidos en el tratado. En ese sentido, se menciona a la Ley Nacional 26.061, que regula el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes en el país, y establece en su artículo 6° la obligación de la comunidad de participar activamente en el cumplimiento efectivo de esos derechos.