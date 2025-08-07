El Gobierno eliminó las retenciones para productos mineros y busca potenciar las exportaciones

La medida fija en 0% los derechos de exportación para una amplia gama de bienes del sector minero. También deroga un régimen promocional de cobre que nunca se aplicó.

En una nueva señal de alivio fiscal para sectores exportadores, el Gobierno Nacional estableció una alícuota del 0% en los derechos de exportación para una serie de productos del sector minero, abarcando tanto la minería metalífera como no metalífera, rocas de aplicación, combustibles y piedras preciosas o semipreciosas. La medida, oficializada mediante un decreto presidencial, busca impulsar la competitividad del sector y promover el desarrollo económico con mayor generación de empleo e ingreso de divisas. La eliminación de retenciones regirá a partir de este viernes.

La decisión forma parte de un paquete más amplio de políticas orientadas a la simplificación administrativa, la desburocratización y la reducción de la carga impositiva, pilares del actual plan económico. Según se detalla en los fundamentos del decreto, el objetivo es "asegurar el máximo posible de valor agregado en el país" y "fortalecer la capacidad exportadora", sin comprometer de forma significativa la estabilidad fiscal.

Un sector estratégico El texto oficial destaca que la minería representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80% de las exportaciones en provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca. A su vez, subraya el potencial de crecimiento del rubro, especialmente en el contexto de la transición energética global, donde la demanda de minerales se ha disparado.

Mientras en economías mineras de la región la actividad representa hasta un 10% del Producto Bruto Interno (PBI), en Argentina solo alcanza el 1,2%, lo que deja margen para un desarrollo significativo. En esa línea, la eliminación de las retenciones busca generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fomentar las exportaciones y crear empleo.

Derogan un régimen que nunca funcionó El mismo decreto también dispuso la derogación del “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, creado en 2022 por el Decreto N° 308 con fines promocionales. La norma fue eliminada tras constatar que nunca fue implementada ni tuvo beneficiarios inscriptos, por lo que el Ejecutivo consideró que su mantenimiento carecía de sentido práctico.