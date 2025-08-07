Finaliza la Audiencia Pública presencial por PSJ y el debate ahora continúa por Zoom

Tras seis días en el terreno del proyecto. La etapa presencial de la Audiencia Pública concluyó y la virtual inicia para seguir discutiendo sobre minería.

Este jueves finaliza la etapa presencia de la audiencia pública en la que discute el desarrollo de la minería en este proyecto.

La Audiencia Pública sobre el proyecto PSJ Cobre Mendocino completa este jueves su etapa presencial. El proceso se desarrolló durante seis días en la Estancia Yalguaraz de Uspallata, el sitio donde se espera hacer minería en Mendoza.

El primer día de la audiencia hubo posiciones más marcadas, porque los que apoyaron el proyecto asistieron a la audiencia y los que se oponen hicieron en las inmediaciones de la iglesia. El resto de las jornadas transcurrieron con calma, centradas en el campamento de PSJ junto al Cerro San Jorge, lugar que contiene el mineral de cobre que se espera procesar si las autorizaciones técnicas son aprobadas.

La participación en la audiencia pública fue diversa, incluyendo voces en contra a los largo de cinco jornadas que se completan este jueves con el sexto día de presencia de oradores.

Dentro de los argumentos de apoyo de la penúltima jornada, la del miércoles, algunos destacaron que la iniciativa se encuadra en la Ley 7.722. Otros testimonios a favor incluyeron el de Emilio Guiñazú, presidente de Impulsa Mendoza, y representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), quienes mencionaron que muchos perforistas mendocinos deben emigrar para trabajar.

Desde la comunidad, vecinos como Mario Dante Vera expresaron su apoyo al proyecto por la falta de oportunidades laborales en Uspallata. No obstante, también se escucharon voces críticas, como la del docente de historia Osvaldo Col y otros vecinos que manifestaron preocupación por temas ambientales. La directora de Ambiente de la Municipalidad de Lavalle, Gladys Nancy Griffone, también expuso su rechazo.