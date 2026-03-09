Último mes para presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% acumulado: cómo hacerlo

La Libreta AUH se puede presentar desde el celular en pocos pasos. El plazo vence el 31 de marzo y quienes no la carguen no podrán cobrar el 20% retenido.

La Libreta AUH acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños y habilita el cobro del 20% retenido. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recuerda que el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025 vence el próximo 31 de marzo y quienes no la presenten a tiempo perderán el acceso al 20% del complemento acumulado durante 2024. El trámite se puede hacer desde el celular sin moverse de casa.

Qué es el 20% y por qué es importante presentar la Libreta La AUH retiene el 20% de cada pago mensual como complemento condicionado. Ese dinero se acumula durante todo el año y se libera una vez que el titular presenta la Libreta, que acredita que los niños y adolescentes cumplieron con los controles de salud, el esquema de vacunación completo y la asistencia escolar. Sin la presentación, ese porcentaje no se cobra.

Cómo hacer el trámite paso a paso El trámite se realiza a través de mi Anses, tanto desde el sitio oficial como desde la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez adentro, hay que ingresar a la sección Hijos y seleccionar Libreta AUH para verificar que los datos de los hijos o personas a cargo estén correctos. Si alguna sección de educación, salud o vacunación está incompleta, se debe seleccionar Generar Libreta para descargar el formulario o recibirlo por correo electrónico.

El formulario hay que imprimirlo en una sola hoja y con buena calidad, llevarlo al centro de salud o la escuela para que sea completado y firmado por las autoridades correspondientes, y luego fotografiarlo sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas visibles. La imagen debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB.