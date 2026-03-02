Libreta AUH 2026: Anses confirmó una fecha clave a tener en cuenta

Anses recordó que está vigente la prórroga para presentar la Libreta AUH hasta finales del mes de marzo.

Anses, organismo perteneciente al Ministerio de Capital Humano, recuerda que permanece vigente la prórroga para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025 hasta el próximo 31 de marzo y, así, acceder al 20 por ciento correspondiente al complemento acumulado durante 2024.

La Libreta, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes, se puede presentar a través de Anses, ya sea desde su sitio oficial o la app.

El formulario generado desde la web es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias.