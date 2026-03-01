La Anses informó el calendario de pagos completo de marzo: enteráte cuándo cobrás

La Anses confirmó las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones y asignaciones, con aumento cercano al 2,9% y bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

Anses confirmó el calendario de pagos de marzo 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones según la terminación del DNI.

El calendario de pagos de marzo ya está confirmado y la Anses oficializó las fechas en las que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones comenzarán a cobrar sus haberes. El cronograma se extenderá del 9 al 30 del mes, según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Este mes llega con un aumento cercano al 2,9%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero informado por el INDEC y que se aplica a través de la fórmula de movilidad vigente. La actualización impacta en todas las prestaciones del sistema y se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional ante la Anses.

Con el incremento, la jubilación mínima se ubica en torno a los $369.600 y, al sumarse el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno decidió mantener, ningún beneficiario que cobre el haber mínimo percibirá menos de aproximadamente $439.600 en marzo. En el caso de quienes superan la mínima, el refuerzo se otorga de manera proporcional hasta alcanzar ese mismo tope.

El haber máximo del sistema previsional supera los $2,4 millones, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) también se actualizan con el mismo índice. En ambos casos, el bono complementario eleva los ingresos finales para los sectores de menores recursos.

Las asignaciones familiares y universales también reciben la suba del 2,9%. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo actualizan sus montos, aunque se mantiene la retención del 20% que se cobra luego con la presentación de la Libreta. Además, se incrementan los valores para hijos con discapacidad y para los distintos rangos del sistema SUAF.