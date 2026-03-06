Anses: de cuánto son las asignaciones familiares en marzo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) actualizó los montos de las asignaciones familiares y universales para marzo de 2026. El incremento es del 2,88%, aplicado en base a la fórmula de movilidad vigente que ajusta las prestaciones según la inflación .

La suba alcanza a distintas prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares del sistema SUAF , que reciben trabajadores registrados con hijos a cargo.

Con la actualización aplicada por Anses, los nuevos valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Como ocurre habitualmente, el organismo abona el 80% del monto cada mes, mientras que el 20% restante se paga de manera anual cuando se presenta la libreta que acredita controles de salud y escolaridad.

En el caso de los trabajadores registrados que reciben salario familiar, el monto varía según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona del país.

Para el primer rango de ingresos, el valor general quedó en:

Asignación Familiar por Hijo: $66.414.

En tanto, para familias con mayores ingresos dentro del sistema, el monto disminuye de manera progresiva según los rangos establecidos por Anses.

Las asignaciones familiares se cobran de manera mensual Foto: Archivo MDZ Las asignaciones familiares se cobran de manera mensual en Anses.

Otros pagos de asignaciones

El organismo previsional también mantiene asignaciones de pago único, destinadas a cubrir situaciones específicas vinculadas a la vida familiar. Entre ellas se destacan:

Asignación por nacimiento: alrededor de $77.388.

Asignación por adopción: cerca de $462.728.

Estas prestaciones se cobran una sola vez y están destinadas a acompañar los gastos que implican esos eventos familiares.

Cómo se actualizan los montos

Las asignaciones familiares se ajustan mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), siguiendo el esquema de movilidad vigente para jubilaciones y prestaciones sociales. Este mecanismo busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

En Argentina, millones de familias acceden a estos beneficios que administra Anses, destinados a acompañar los ingresos de trabajadores formales, informales y sectores vulnerables con hijos a cargo.