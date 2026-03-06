Todos los sociales del aniversario de Arístides Villanueva: lluvia, música y espíritu de celebración

La emblemática avenida se transformó en un escenario a cielo abierto donde la lluvia no fue obstáculo, sino el marco épico para un festejo que ya es un clásico.

La lluvia no pudo frenar la energía de una avenida que es el alma de la noche mendocina.

La emblemática avenida volvió a vestirse de fiesta y celebró su octavo aniversario junto a mendocinos y turistas. Las primeras horas de la gran celebración se vivieron con algo de incertidumbre por las nubes que amenazaban con una lluvia que tardó pero se hizo presente, algo que no desanimó a nadie, todo lo contrario, la energía de los asistentes llenó la calle Arístides Villanueva. Los bares prepararon una disposición especial para poder atender a los miles de visitantes que se concentraron en sus veredas durante la velada.

El primer jueves de marzo tuvo un magnetismo especial en el calendario mendocino, y esta octava edición no fue la excepción. Mateo Sujatovich, al frente de Conociendo Rusia, y el reconocido DJ Ezequiel Arias fueron los capitanes de una travesía sonora que transformó las veredas de la Quinta Sección en una verdadera pista de baile. El intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, se sumó a la marea de gente que, desde temprano, colmó cada rincón de los bares, demostrando que la identidad de la Ciudad de Mendoza se construye habitando sus espacios públicos con estilo y convivencia.

Te puede interesar La Arístides Villanueva tuvo su gran festejo ante la presencia de miles de mendocinos y turistas

El pulso de una avenida que celebró un nuevo aniversario Arístides Aniversario Foto: Maru Mena A pesar de que las nubes amenazaron con suspender la magia, el espíritu de los asistentes fue inquebrantable. La logística de los locales gastronómicos se adaptó rápidamente para recibir a una multitud que intercaló brindis con paraguas, creando una postal urbana tan atípica como sofisticada. La disposición especial en las veredas y el flujo constante permitieron que la energía no decayera, consolidando este aniversario como uno de los eventos favoritos para la intensidad de la semana vendimial.

Rock, pop, electrónica y la energía de la Arístides Villanueva El escenario principal se convirtió en un imán de emociones cuando Conociendo Rusia tomó el mando. El despliegue técnico, con pantallas de alta definición y un sonido impecable, estuvo a la altura de la convocatoria. Mateo Sujatovich logró una conexión inmediata con familias enteras que corearon "Cabildo y Juramento" bajo la llovizna, un momento que alcanzó su pico de emotividad cuando el artista se arrodilló ante el público, agradeciendo la lealtad de una audiencia que no se movió de su lugar a pesar del agua.

Arístides aniversario (5) Beats electrónicos en el corazón de la Quinta Sección Mientras el rock dominaba un sector, el espacio dedicado a la electrónica ofrecía una experiencia inmersiva diferente. La transición de los asistentes entre ambos escenarios le dio un dinamismo único a la velada, con sets que marcaron el ritmo de una noche cosmopolita. La curaduría musical buscó la diversidad, permitiendo que tanto los seguidores del pop-rock como los amantes del house encontraran su refugio ideal entre las luces y la arquitectura renovada de la avenida.