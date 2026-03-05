La Arístides Villanueva tuvo su gran festejo ante la presencia de miles de mendocinos y turistas

Más de 70 mil personas participaron del aniversario de la Arístides, en una noche con música en vivo, propuestas gastronómicas y shows.

La Ciudad de Mendoza rindió homenaje a su pulso nocturno más vital. El octavo aniversario de la avenida Arístides Villanueva llegó en un momento clave del calendario local, sirviendo como el preludio perfecto para la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

La celebración volvió a mostrar su poder de convocatoria. A pesar de la lluvia, miles de personas se acercaron a la avenida Arístides Villanueva y ocuparon varias cuadras del corredor gastronómico. Con paraguas y pilotos, muchos decidieron permanecer en el lugar para seguir disfrutando de la música y el clima festivo. Veredas, calles y bares formaron parte de una escena que ya es característica de este evento, que cada año reúne a mendocinos y turistas alrededor de la gastronomía, la música y la vida nocturna.

Fiesta de la Arístides 2026 portada Fiesta de la Arístides 2026 Maru Mena /MDZ Entre quienes participaron de la actividad también estuvo el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien recorrió el lugar y saludó a los asistentes. Durante la jornada destacó la gran participación del público y subrayó la importancia de sostener este tipo de propuestas abiertas y gratuitas. Además, remarcó el trabajo articulado entre el municipio, los comercios y el sector privado para llevar adelante esta celebración urbana.

ulpiano suarez aristides Ulpiano Suarez, presente en el festejo de calle Arístides. Prensa Ciudad de Mendoza Gastronomía y espíritu de celebración La propuesta no se limitó a los espectáculos musicales. Los locales gastronómicos de la avenida prepararon promociones y menús especiales para la ocasión, lo que amplió la experiencia para quienes se acercaron a festejar. Entre las opciones más elegidas se destacaron platos a la parrilla y bebidas como cerveza tirada, gin y fernet, que acompañaron la noche.