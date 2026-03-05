Todo listo para el aniversario de la Arístides: artistas, promos y cortes de tránsito

La Ciudad de Mendoza se prepara para una de las celebraciones urbanas más esperadas del año: el octavo aniversario de la avenida Arístides Villanueva. Este jueves 5 de marzo, desde las 17, el tradicional paseo se convertirá nuevamente en un gran corredor cultural a cielo abierto.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta incluirá espectáculos en vivo, DJs y promociones en bares y restaurantes de la zona, convocando tanto a mendocinos como a turistas en una jornada que ya es un clásico del calendario local.

La iniciativa contará con dos escenarios y una grilla que fusiona talento local con artistas de alcance nacional e internacional, en el marco de un trabajo conjunto entre el sector público y privado que consolida a la Arístides como uno de los polos culturales y nocturnos más importantes.

En esta edición, uno de los principales cambios será la ubicación de los escenarios, que se dispondrán de manera inversa respecto a años anteriores. El espacio de música electrónica (Sernova) estará emplazado sobre calle Belgrano, mientras que el escenario de rock (Andes Origen) se ubicará en calle Huarpes.

La Arístides cumple 8 años y lo festeja con un gran evento este jueves.

Desde la organización explicaron que la modificación apunta a mejorar la circulación del público y optimizar la experiencia en cada sector. Además, se recomienda ingresar por calles laterales para evitar demoras y facilitar el acceso.

Shows en vivo y DJs destacados

El escenario Andes Origen, dedicado al rock, tendrá como figura principal a Conociendo Rusia, el proyecto encabezado por Mateo Sujatovich. También formarán parte de la grilla Demorados, Esperanzah y DJ Aka Delicia.

En tanto, el escenario Sernova estará enfocado en la música electrónica y contará con la presencia de Ezequiel Arias, uno de los exponentes argentinos con mayor proyección internacional en el género Progressive House. A él se sumarán Valentina Chaves y Puna.

Gastronomía y operativo de tránsito

Como parte de la propuesta, los locales gastronómicos ofrecerán combos especiales, menús aniversario y promociones desde $10.000, reforzando el perfil de la avenida como un destacado polo culinario.

En paralelo, se desplegará un importante operativo de tránsito. Durante el armado de escenarios habrá cortes en Arístides Villanueva entre Tiburcio Benegas y Coronel Rodríguez, y también entre Huarpes y Boulogne Sur Mer.

Una vez instaladas las estructuras, se interrumpirá la circulación en las intersecciones de Arístides con Tiburcio Benegas y Huarpes. El día del evento, el corte será total sobre la avenida desde las 18, mientras que las calles transversales podrían restringirse desde las 20 según la afluencia de público. Se recomienda utilizar transporte público o prever estacionamiento en zonas cercanas.