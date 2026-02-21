El aniversario de la Arístides ya tiene a sus artistas confirmados: todos los detalles

El intendente Ulpiano Suarez anunció el line up para el octavo aniversario de la calle Arístides Villanueva. Quiénes se presentarán.

El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, confirmó este sábado el line up completo para el octavo aniversario de la calle Arístides Villanueva, con una nueva celebración que contará con dos escenarios.

Tal como adelantó Federico Croce en MDZ Radio, este año la grilla tendrá figuras destacadas: Conociendo Rusia y Ezequiel Arias serán los shows centrales de los escenarios de rock y electrónica.

El jueves 5 de marzo, desde las 17.00, la tradicional arteria se convertirá en un gran espacio festivo a cielo abierto para celebrar su octavo cumpleaños.

La Arístides, uno de los puntos más elegidos para salir en Mendoza, volverá a reunir a mendocinos y turistas en una jornada que promete música, movimiento y mucho color. La propuesta es con entrada libre y gratuita, lo que suele potenciar la convocatoria en cada edición.

Aniversario Arístides (11).JPG El intendente Ulpiano Suarez anunció el line up para el octavo aniversario de la calle Arístides Villanueva. Quiénes se presentarán. Maximiliano Ríos/MDZ El lineup para la fiesta de la Arístides Asimismo, el escenario de rock arrancará a las 18 con la banda Demorados, continuará la cantante Esperanzah y seguirá DJ Aka Delicia. La agrupación principal será la liderada por Mateo Sujatovich.