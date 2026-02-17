Cómo será el festejo del octavo aniversario de la calle Arístides

La Ciudad de Mendoza ya se prepara para uno de los eventos más convocantes del año: el aniversario de la avenida Arístides Villanueva. El jueves 5 de marzo, desde las 17.00, la tradicional arteria se convertirá en un gran espacio festivo a cielo abierto para celebrar su octavo cumpleaños.

La Arístides , uno de los puntos más elegidos para salir en Mendoza, volverá a reunir a mendocinos y turistas en una jornada que promete música, movimiento y mucho color. La propuesta es con entrada libre y gratuita, lo que suele potenciar la convocatoria en cada edición.

En esta oportunidad, el festejo busca reafirmar la identidad de una avenida que se consolidó como referencia de la vida nocturna local. La idea es que vecinos, visitantes y comerciantes compartan una tarde y noche distinta en uno de los corredores más icónicos de la Ciudad.

El evento contará con dos escenarios distribuidos a lo largo de la avenida. Uno estará dedicado al rock y el otro a la música electrónica, con presentaciones en vivo durante toda la tarde y la noche.

La grilla incluirá artistas locales y nacionales, aunque algunos nombres serán confirmados en los próximos días. Además de las bandas y DJs, el clima general estará marcado por propuestas pensadas para celebrar la energía que caracteriza a la Arístides.

Como en ediciones anteriores, la avenida se transformará en un paseo peatonal donde el público podrá circular y disfrutar de cada show. La combinación de estilos musicales apunta a convocar públicos diversos y ampliar la experiencia.

Con este nuevo aniversario, la Arístides vuelve a posicionarse como uno de los escenarios urbanos más importantes de Mendoza. El 5 de marzo, la avenida promete latir fuerte otra vez, con música en vivo y un clima de celebración que ya es parte de su identidad.