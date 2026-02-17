Estacionan en cualquier lado: la molesta costumbre de una línea de colectivos en Godoy Cruz

Una empresa de transporte usa de estacionamiento al barrio Trapiche. Cubren una escuela y las calles de los alrededores.

Las empresas de transporte público tienen una estructura propia. Pero en algunos casos usan el espacio público como si fuera propio. Es lo que ocurre con la empresa El Trapiche, de la línea 400, que tiene su base en el barrio homónimo de Godoy Cruz.

colectivos mal estacionados 2 Los vecinos de la zona lo saben: los fines de semana, feriados y otros días estacionan en cualquier lado, ocupando las calles García y Benegas, dos arterias clave de esa zona. Incluso muchas veces estacionan en ambos cordones, dejando poco paso.

En el lugar hay una plaza que queda copada por los colectivos. También una escuela: la artística María Elena Champeau. La fila de colectivos tapa toda la escuela y, según comentaron vecinos de la zona, hasta han encontrado personas que aprovechan los vehículos para dormir.

La fila de colectivos tapa la visión y genera sensación de inseguridad en la zona.