Los colectivos en el AMBA reducirán la frecuencia de servicio desde el 1° de abril: cuál es el motivo

Las empresas de colectivo de jurisdicción nacional y provincial del Área Metropolitana de Buenos Aires anunciaron que reducirán la frecuencia de los servicios a partir del próximo miércoles.

Las empresas de colectivos de jurisdicción nacional y provincial del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que reducirán la frecuencia de los servicios a partir del próximo miércoles 1 de abril. La medida responde al incremento intempestivo del precio del gasoil y la falta de reconocimiento de este aumento de costos por parte de las autoridades.

Cuatro cámaras empresariales de transporte emitieron un comunicado conjunto advirtiendo sobre la imposibilidad de mantener los niveles actuales de prestación del servicio de colectivos con los ingresos existentes. Las organizaciones enfatizan que el aumento del precio del gasoil, sumado a la ausencia de respuesta de las autoridades ante reclamos previos, genera una situación insostenible para la operatoria.

Qué dicen las empresas de colectivos Las empresas subrayan que han realizado oportunos reclamos a las autoridades solicitando el reconocimiento del incremento de costos operacionales, pero sin obtener respuesta alguna. Frente a esta situación, decidieron implementar un recorte en la frecuencia de servicios como medida de ajuste que permita viabilizar la continuidad de las operaciones.

El comunicado reitera de forma urgente el pedido dirigido a las autoridades para que adopten medidas inmediatas que posibiliten mantener los niveles normales de servicio. Las cámaras empresariales buscan que se reconozca el incremento de costos operacionales y se implemente algún mecanismo de compensación que viabilice la continuidad de las operaciones.