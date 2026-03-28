La impactante escalada de precios de los combustibles en YPF: cuánto subió la nafta súper en marzo.

Un nuevo día, un nuevo aumento. Ese parece ser el mantra actual en los surtidores de YPF y, durante marzo, la nafta ya acumuló incrementos por más de $300, con el litro de súper que ya supera los $2.000 en Mendoza.

Este sábado se consolidó otra suba en las estaciones de servicio y el ritmo de actualizaciones de los precios, que tienen como principal causa la crecida de los valores del barril del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Así, desde el 8 de marzo se sumaron trece aumentos, y durante la última semana los incrementos se repitieron todos los días.

Qué medida tomó el Gobierno por la suba de la nafta

El Gobierno actualizó, mediante la una especificación técnica de calidad de las naftas, una normativa para que las empresas puedan incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas. Anteriormente, el límite máximo de oxígeno permitido era hasta 5,6%. Con esto, se busca evitar las subas bruscas del precio del combustible.

"La Resolución 79/2026 no modifica el corte obligatorio de bioetanol ni impone nuevas exigencias a las refinadoras. Su objetivo es adecuar la normativa vigente para que, si una empresa lo considera conveniente, pueda incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas, dentro de los parámetros de calidad establecidos", expresaron desde la Secretaría de Energía.

Amortiguar el impacto en el surtidor

"Esto les da a las refinadoras más flexibilidad para definir la composición de sus combustibles. Si optan por incorporar una mayor proporción de bioetanol, podrán reducir en igual medida la participación del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final", sostuvieron desde Energía.

De esta manera, la medida punta a dar mayor flexibilidad a la industria y poder amortiguar las subas en el precio de los combustibles en el surtidor.