El Gobierno flexibilizó las normas de naftas para amortiguar el impacto del precio del petróleo en surtidores

El Gobierno adecuó la norma de calidad de naftas mediante la Resolución 79/2026. Con esto, se busca evitar las subas bruscas del precio del combustible.

El Gobierno actualizó, mediante la una especificación técnica de calidad de las naftas, una normativa para que las empresas puedan incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas. Anteriormente, el límite máximo de oxígeno permitido era hasta 5,6%. Con esto, se busca evitar las subas bruscas del precio del combustible.

"La Resolución 79/2026 no modifica el corte obligatorio de bioetanol ni impone nuevas exigencias a las refinadoras. Su objetivo es adecuar la normativa vigente para que, si una empresa lo considera conveniente, pueda incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas, dentro de los parámetros de calidad establecidos", expresaron desde la Secretaría de Energía.

Amortiguar el impacto en el surtidor "Esto les da a las refinadoras más flexibilidad para definir la composición de sus combustibles. Si optan por incorporar una mayor proporción de bioetanol, podrán reducir en igual medida la participación del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final", sostuvieron desde Energía.

De esta manera, la medida punta a dar mayor flexibilidad a la industria y poder amortiguar las subas en el precio de los combustibles en el surtidor, debido al impacto del incremento del valor del petróleo en el mundo por el conflicto en Medio Oriente.