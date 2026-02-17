Discapacidad: sin CUD vigente no se podrá cobrar la PNC
La nueva PNC por Discapacidad exige contar con CUD vigente y cumplir requisitos socioeconómicos para mantener el beneficio.
La creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social, establecida por la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y reglamentada por el Decreto 84/2026, implica cambios importantes para los beneficiarios actuales de pensiones no contributivas (PNC).
Uno de los requisitos centrales es contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, documento oficial que acredita la condición de discapacidad en todo el país. Sin este certificado actualizado, los titulares no podrán sostener el beneficio dentro del nuevo régimen.
Además, se mantiene la exigencia de tener al día el Certificado Médico Oficial (CMO), requisito que ya formaba parte de los trámites administrativos previos.
Requisitos para acceder a la nueva PNC
Presentar CUD vigente.
No percibir otra prestación previsional incompatible.
Superar la evaluación socioeconómica correspondiente.
Mantener residencia efectiva en el país.
En caso de empleo formal, no superar el tope de dos salarios mínimos, ya que el beneficio es compatible dentro de ese límite.
La Secretaría Nacional de Discapacidad será la encargada de realizar verificaciones administrativas y auditorías periódicas para confirmar que cada titular cumple con las condiciones exigidas.