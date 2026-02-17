Presenta:

Sociedad

|

Discapacidad

Discapacidad: sin CUD vigente no se podrá cobrar la PNC

La nueva PNC por Discapacidad exige contar con CUD vigente y cumplir requisitos socioeconómicos para mantener el beneficio.

MDZ Sociedad

El CUD vigente es obligatorio para acceder y sostener la PNC por Discapacidad.

El CUD vigente es obligatorio para acceder y sostener la PNC por Discapacidad.

La creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social, establecida por la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y reglamentada por el Decreto 84/2026, implica cambios importantes para los beneficiarios actuales de pensiones no contributivas (PNC).

Uno de los requisitos centrales es contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, documento oficial que acredita la condición de discapacidad en todo el país. Sin este certificado actualizado, los titulares no podrán sostener el beneficio dentro del nuevo régimen.

Te Podría Interesar

Además, se mantiene la exigencia de tener al día el Certificado Médico Oficial (CMO), requisito que ya formaba parte de los trámites administrativos previos.

discapacidad
La Secretar&iacute;a Nacional de Discapacidad verificar&aacute; el cumplimiento de los requisitos. Foto: Archivo

La Secretaría Nacional de Discapacidad verificará el cumplimiento de los requisitos. Foto: Archivo

Requisitos para acceder a la nueva PNC

  • Presentar CUD vigente.

  • No percibir otra prestación previsional incompatible.

  • Superar la evaluación socioeconómica correspondiente.

  • Mantener residencia efectiva en el país.

  • En caso de empleo formal, no superar el tope de dos salarios mínimos, ya que el beneficio es compatible dentro de ese límite.

La Secretaría Nacional de Discapacidad será la encargada de realizar verificaciones administrativas y auditorías periódicas para confirmar que cada titular cumple con las condiciones exigidas.

Archivado en

Notas Relacionadas