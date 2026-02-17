Discapacidad: sin CUD vigente no se podrá cobrar la PNC

La nueva PNC por Discapacidad exige contar con CUD vigente y cumplir requisitos socioeconómicos para mantener el beneficio.

El CUD vigente es obligatorio para acceder y sostener la PNC por Discapacidad.

La creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social, establecida por la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y reglamentada por el Decreto 84/2026, implica cambios importantes para los beneficiarios actuales de pensiones no contributivas (PNC).

Uno de los requisitos centrales es contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, documento oficial que acredita la condición de discapacidad en todo el país. Sin este certificado actualizado, los titulares no podrán sostener el beneficio dentro del nuevo régimen.

Además, se mantiene la exigencia de tener al día el Certificado Médico Oficial (CMO), requisito que ya formaba parte de los trámites administrativos previos.