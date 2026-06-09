CUD: los requisitos clave para tramitar el certificado por primera vez

El CUD es un documento clave para acceder a beneficios. Se tramita mediante una evaluación interdisciplinaria y es válido en todo el país.

El CUD permite acceder a prestaciones de salud, transporte y beneficios sociales en todo el país. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que permite acceder a una serie de derechos y prestaciones otorgadas por el Estado. Para obtenerlo por primera vez, las personas interesadas deben realizar una evaluación ante una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que determinará si corresponde la emisión del certificado.

El CUD es válido en todo el país y brinda acceso a beneficios vinculados con la salud, el transporte, las asignaciones familiares y distintas exenciones. Entre ellos se encuentran la cobertura total de tratamientos de rehabilitación, medicamentos y equipamiento relacionado con la discapacidad, además del acceso gratuito al transporte público terrestre.

Qué documentación hay que presentar La documentación requerida puede variar según la edad de la persona y el tipo de discapacidad que motiva la solicitud. Para conocer los requisitos específicos, la Agencia Nacional de Discapacidad cuenta con una consulta personalizada donde se informa qué documentos presentar y cuál es el centro más cercano para solicitar un turno.

De manera general, quienes tramiten el certificado por primera vez deberán presentar el DNI original y fotocopia, un certificado médico o resumen de historia clínica con una antigüedad no mayor a 12 meses, estudios complementarios que respalden el diagnóstico y las planillas correspondientes según el origen del problema de salud. Entre las categorías contempladas se encuentran discapacidad intelectual o mental, visual, motora, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal, urológica y digestiva, entre otras.

discapacidad La emisión del CUD depende de una evaluación realizada por una Junta interdisciplinaria. Foto: Archivo Cómo iniciar el trámite Una vez reunida toda la documentación, el interesado deberá acercarse al lugar indicado por el sistema para solicitar un turno ante la Junta Evaluadora. El día asignado deberá asistir a la evaluación con toda la información médica requerida. Posteriormente, el certificado o la resolución correspondiente podrá retirarse en el mismo lugar donde se realizó la evaluación.