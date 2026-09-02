CUD: cómo acceder al transporte público gratuito en todo el país

El CUD permite viajar gratis en el transporte público de todo el país. Todos los requisitos para asociar la tarjeta y solicitar pasajes de larga distancia.

Entre los beneficios disponibles para las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) se encuentra poder viajar gratis en transporte público. Recientemente, se incorporó una nueva forma de hacerlo: ya no hace falta mostrar de manera obligatoria el documento en papel, sino que basta con apoyar la tarjeta SUBE. Para esto, el beneficiario debe vincular su certificado y así viajar de manera más sencilla en colectivos, subtes y trenes.

Cómo vincular la tarjeta con el certificado Hacer este trámite es optativo, ya que este nuevo sistema convive con el anterior y los beneficiarios pueden seguir mostrando el documento en formato físico o digital. Para realizar la vinculación, se debe tener registrada la tarjeta a nombre del titular del beneficio y seguir estos pasos:

Entrar a la página web de la tarjeta SUBE.

Elegir la opción “Beneficios”.

Ingresar los diez dígitos que figuran en el certificado.

Activar la función en una Terminal Automática o desde la aplicación móvil. Este trámite también es válido para las credenciales que incluyan un acompañante. En ese caso, ambos pasajes estarán asociados al mismo plástico de la persona con discapacidad. Para registrar el viaje del acompañante, simplemente se debe volver a apoyar la tarjeta en el validador al momento de subir al transporte.

El trámite para asociar el beneficio a la tarjeta es optativo y se realiza a través de la web oficial. Julieta Caballero/MDZ Cómo utilizar el beneficio en viajes de larga distancia En el caso de querer solicitar pasajes gratuitos de larga distancia, el trámite se puede hacer de forma presencial o virtual. Para realizarlo de manera online, se debe ingresar a la plataforma del Sistema de Solicitud de Pasajes de la CNRT y completar un formulario con los siguientes datos: