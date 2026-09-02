Becas Progresar de Anses: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

Las Becas Progresar de Anses mantienen sus inscripciones abiertas. Conocé las fechas límite por nivel y cuánto se cobra por mes.

Anses deposita el 80% del haber mensual a ingresantes y retiene el 20% restante hasta verificar la regularidad académica.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, mantiene abiertas las inscripciones para la segunda convocatoria 2026 de las Becas Progresar. Pagado mediante la Anses, este programa brinda asistencia económica a jóvenes que buscan terminar sus estudios secundarios, avanzar en carreras superiores o capacitarse profesionalmente.

Becas Progresar: fechas límite y requisitos según cada nivel Para la línea Progresar Obligatorio, orientada a estudiantes de primaria y secundaria, el período de postulación permanecerá abierto hasta este viernes 4 de septiembre. Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir con las pautas de edad y rendimiento académico, acreditar la regularidad escolar y contar con ingresos familiares que no superen el monto equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Las Becas Progresar fijaron un valor mensual de $35.000, con esquemas de liquidación que varían según la línea de estudio. Gobierno Nacional En tanto, la segunda convocatoria para Progresar Superior y Enfermería recibirá solicitudes hasta el próximo viernes 11 de septiembre. Esta línea de acompañamiento del Ministerio de Capital Humano está dirigida a quienes cursen sus estudios en universidades, institutos terciarios o se encuentren en la carrera de Enfermería en todo el país.

Por último, la modalidad Progresar Trabajo, pensada para impulsar la realización de cursos de formación profesional, mantendrá sus inscripciones disponibles durante un plazo más extendido. En este caso, los interesados tendrán tiempo de completar el formulario digital hasta el 27 de noviembre de 2026.

Montos y forma de cobro en 2026 El haber mensual de las Becas Progresar está fijado en $35.000 para las distintas líneas del beneficio. Sin embargo, el esquema de liquidación establece que una parte de los titulares reciba de forma inicial un porcentaje menor del haber total, mientras que el resto percibirá la suma completa desde el inicio de la convocatoria.