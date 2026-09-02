La Anmat retiró un laxante del mercado: cuál es y por qué

La Anmat ordenó el cese de la comercialización de un laxante por la fenolftaleína, sustancia asociada a riesgos de carcinogenicidad.

La Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó el retiro del mercado de todos los lotes de Fructines/ fenolftaleína 0,120 g, un medicamento utilizado como laxante para el tratamiento sintomático de la constipación.

La medida fue iniciada por el propio laboratorio titular del producto y alcanza a todas sus presentaciones y lotes vigentes. La decisión se tomó luego de que Anmat suspendiera la fabricación, comercialización, importación y uso de la fenolftaleína como ingrediente farmacéutico activo en la Disposición Nº 4814/26, publicada en el Boletín Oficial.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) considera que la fenolftaleína es razonablemente anticipada como carcinógeno humano. Foto: Archivo Por qué Anmat retiró el laxante Según informó el organismo, la permanencia de productos que contienen fenolftaleína en el mercado dejó de considerarse favorable debido a la evidencia disponible sobre sus posibles riesgos.

La revisión realizada por Anmat tuvo en cuenta estudios que encontraron evidencia de carcinogenicidad en animales. Además, el organismo señaló que varios países retiraron del mercado productos que contenían esta sustancia.

El organismo también indicó que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) considera a la fenolftaleína como una sustancia razonablemente anticipada como carcinógena para los seres humanos, a partir de la evidencia experimental disponible.