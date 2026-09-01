La Anmat endureció controles: dio de baja habilitaciones y prohibió una distribuidora de productos médicos
La Anmat avanzó con nuevas fiscalizaciones sobre productos médicos, resultando en bajas de habilitaciones.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó tres disposiciones en el Boletín Oficial con nuevas medidas de fiscalización sobre laboratorios, distribuidoras y fabricantes de productos médicos. Las resoluciones incluyen bajas de habilitaciones, una prohibición de comercialización y el inicio de sumarios sanitarios por incumplimientos a la normativa vigente.
Las medidas alcanzan a establecimientos de Tucumán, una firma investigada por distribuir productos médicos sin autorización y una fabricante de la provincia de Buenos Aires cuya habilitación fue cancelada tras detectarse irregularidades en la documentación presentada.
La Anmat dio de baja dos laboratorios de Tucumán
A través de la Disposición 5451/2026, la Anmat canceló las habilitaciones de Laboratorios Palmares y Drinas de María Ángela Nassif de Suárez, ambos de San Miguel de Tucumán. La decisión se tomó porque las empresas no realizaron el reempadronamiento obligatorio exigido por la Disposición 8417/2016 para elaborar, fraccionar y comercializar productos de la Farmacopea Argentina, lo que provocó la baja de sus registros y de las autorizaciones correspondientes.
Prohibieron operar a una distribuidora investigada
Mediante la Disposición 5475/2026, el organismo prohibió a Caggicamps S.R.L. comercializar y distribuir productos médicos en todo el país hasta que obtenga las autorizaciones sanitarias correspondientes. La investigación comenzó tras una alerta vinculada a las tiras reactivas Accu-Chek Guide y, durante las inspecciones, la Anmat comprobó que la empresa no figuraba habilitada en sus registros ni en los de la Provincia de Buenos Aires, además de detectar inconsistencias en el domicilio declarado.
Cancelaron la habilitación de una fabricante de productos médicos
Por último, la Disposición 5481/2026 dio de baja la habilitación de la firma Alderete María Deidamia, fabricante de productos médicos con domicilio en Villa Maipú, provincia de Buenos Aires. Según el organismo, la empresa había declarado contar con una habilitación sanitaria jurisdiccional que luego se comprobó que no existía, por lo que el organismo canceló su legajo e inició un sumario sanitario por incumplimientos a la normativa vigente.