La Anmat endureció controles: dio de baja habilitaciones y prohibió una distribuidora de productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó tres disposiciones en el Boletín Oficial con nuevas medidas de fiscalización sobre laboratorios, distribuidoras y fabricantes de productos médicos. Las resoluciones incluyen bajas de habilitaciones, una prohibición de comercialización y el inicio de sumarios sanitarios por incumplimientos a la normativa vigente.

Las medidas alcanzan a establecimientos de Tucumán, una firma investigada por distribuir productos médicos sin autorización y una fabricante de la provincia de Buenos Aires cuya habilitación fue cancelada tras detectarse irregularidades en la documentación presentada.

La Anmat dio de baja dos laboratorios de Tucumán A través de la Disposición 5451/2026, la Anmat canceló las habilitaciones de Laboratorios Palmares y Drinas de María Ángela Nassif de Suárez, ambos de San Miguel de Tucumán. La decisión se tomó porque las empresas no realizaron el reempadronamiento obligatorio exigido por la Disposición 8417/2016 para elaborar, fraccionar y comercializar productos de la Farmacopea Argentina, lo que provocó la baja de sus registros y de las autorizaciones correspondientes.

Dos laboratorios perdieron su habilitación por incumplir el reempadronamiento. Freepik Prohibieron operar a una distribuidora investigada Mediante la Disposición 5475/2026, el organismo prohibió a Caggicamps S.R.L. comercializar y distribuir productos médicos en todo el país hasta que obtenga las autorizaciones sanitarias correspondientes. La investigación comenzó tras una alerta vinculada a las tiras reactivas Accu-Chek Guide y, durante las inspecciones, la Anmat comprobó que la empresa no figuraba habilitada en sus registros ni en los de la Provincia de Buenos Aires, además de detectar inconsistencias en el domicilio declarado.