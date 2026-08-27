La Anmat prohibió productos de limpieza, ampollas de hierro y un medicamento: cuáles son y por qué

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) estableció una serie de medidas sanitarias que alcanzan a distintos productos. Las disposiciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y contemplan prohibiciones para productos de limpieza y medicamentos, además de una nueva medida relacionada con una sustancia de referencia de la Farmacopea Argentina.

Anmat prohibió productos de limpieza de la marca Qualibest A través de la Disposición 5292/2026, Anmat prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios de la marca Qualibest. La medida alcanza a limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y productos para el acabado de superficies, además de cualquier otro domisanitario de esa marca, hasta que sean debidamente regularizados.

Según explicó Anmat, los productos eran comercializados y promocionados en páginas web y plataformas de venta digital sin encontrarse registrados ante el organismo. Además, no se identificó un establecimiento responsable habilitado por Anmat para esos productos. El organismo señaló que, al desconocerse sus condiciones de manufactura y formulación, no podía garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, por lo que resolvió adoptar medidas precautorias.

Las prohibiciones alcanzan a productos de limpieza y medicamentos de distintos laboratorios. Foto: Shutterstock Anmat prohibió dos lotes de Yectafer La Disposición 5322/2026 estableció una prohibición sobre el medicamento Yectafer, un hierro inyectable de titularidad de Laboratorio Rontag S.A. Se tomó esta decisión luego de que una empresa informara el robo de unidades durante una etapa de acondicionamiento. La medida alcanza al producto “YECTAFER/HIERRO 5% (COMO HIERRO DEXTRANO DE BAJO PESO MOLECULAR)” en presentaciones de 5 y 10 ampollas, correspondientes a los lotes 1-R0730 y 2-R0730. Anmat indicó que se desconoce la condición y el estado de conservación de esas unidades, por lo que prohibió su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional.

Anmat prohibió un lote de Hessico Por otra parte, mediante la Disposición 5355/2026, Anmat prohibió el uso, la comercialización y la distribución del medicamento HESSICO / HIDROXIETILALMIDON 6 G %, solución inyectable, lote 29116, con vencimiento en agosto de 2027. La medida alcanza al producto de P. L. RIVERO Y CIA. S.A. y también ordena su retiro del mercado. Según la disposición, la empresa había sido intimada a iniciar el retiro en un plazo de 24 horas, pero el organismo informó posteriormente que este no había comenzado.