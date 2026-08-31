Quini 6: los números ganadores del domingo 30 de agosto

El Quini 6 volvió a poner en juego millones de pesos en sus distintas modalidades.

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo con importantes pozos millonarios en sus distintas modalidades. En las principales no hubo ganadores del primer premio, por lo que parte del dinero quedó acumulado para el próximo sorteo. Estos fueron los números que salieron en el sorteo 3404 de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Resultados del Quini 6 En el Tradicional Primer Sorteo, los números sorteados fueron 07, 14, 22, 23, 40 y 45. El pozo para el primer premio era de $1.237.601.534,40 y quedó vacante, por lo que no hubo apostadores que acertaran los seis números.

En La Segunda del Quini, los números fueron 05, 11, 17, 36, 38 y 40. En esta modalidad se puso en juego un pozo de $1.597.180.006,80 para el primer premio, que también quedó vacante al no registrarse ganadores.

La Revancha tuvo como números sorteados al 00, 05, 10, 20, 26 y 28. El pozo alcanzó los $5.975.010.921,60, pero nuevamente no hubo ganadores del primer premio y quedó vacante para el próximo sorteo.

Por último, en Siempre Sale salieron los números 06, 13, 14, 21, 36 y 37. El pozo fue de $494.532.864 y hubo 29 ganadores con cinco aciertos, que recibieron un premio de $17.052.857,38 cada uno.