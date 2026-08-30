Calendario Anses de septiembre: quiénes son los primeros en cobrar y cuándo

El calendario de Anses para septiembre detalla que los primeros en percibir sus haberes serán los DNI terminados en 0 y 1, tanto para jubilados como para AUH.

Con el calendario de pagos de agosto ya finalizado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se prepara para iniciar el cronograma de sept iembre. Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones cobrarán con un aumento del 2,11% y, en los casos que corresponda, el bono de $70.000.

El incremento se aplica a través de la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes de forma mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, el porcentaje corresponde a la inflación de julio informada por el Indec, que es la que determina los valores que se pagarán durante septiembre.

Quiénes son los primeros en cobrar en septiembre Como ocurre cada mes, Anses organiza el calendario de pagos según la terminación del DNI y el tipo de prestación. El cronograma comenzará el martes 8 de septiembre con los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 0. Al día siguiente será el turno de los documentos finalizados en 1, mientras que el esquema continuará de manera progresiva con el resto de las terminaciones.

Ese mismo orden también se aplicará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) iniciarán sus pagos el martes 8 para los DNI terminados en 0 y 1, seguirán el miércoles 9 para los terminados en 2 y 3 y continuarán en las jornadas siguientes según la terminación del documento.

El cronograma de Anses también contempla a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). ALF PONCE MERCADO / MDZ Cuánto reciben los jubilados con la mínima Con el aumento de septiembre y el bono extraordinario, quienes cobran la jubilación mínima percibirán un total de $498.633,20, compuesto por $428.633,20 de haber y $70.000 de refuerzo.