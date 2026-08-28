Ley Brisa: quiénes pueden cobrar $428.591 de Anses en septiembre

La Anses mantiene vigente la Ley Brisa , una reparación económica destinada a hijos de víctimas de femicidio y violencia intrafamiliar o de género. En septiembre , el beneficio ronda los $400.000 mensuales por cada beneficiario y se actualiza junto con la jubilación mínima.

La Ley 27.452, conocida como Ley Brisa, creó un régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes que perdieron a uno de sus progenitores en determinadas situaciones de violencia.

La Ley Brisa de Anses se ajusta junto con la jubilación mínima. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La prestación consiste en un pago mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo, por lo que se actualiza cada vez que aumentan las jubilaciones. Para septiembre de 2026, la jubilación mínima será de $428.591,22, luego del aumento del 2,1% correspondiente a la movilidad previsional.

El beneficio se paga por cada persona que cumpla con las condiciones establecidas por la ley y, además de la reparación económica, contempla el acceso a una cobertura integral de salud.

La Ley Brisa alcanza a personas menores de 21 años que sean hijas o hijos de una persona fallecida como consecuencia de violencia de género o intrafamiliar. También pueden acceder las personas con discapacidad, sin límite de edad.

La normativa contempla distintos escenarios para acceder a la reparación, entre ellos:

Cuando uno de los progenitores o progenitores afines fue procesado o condenado por el homicidio de la progenitora.

Cuando la persona acusada por el homicidio falleció y, por ese motivo, se extinguió la causa penal.

Cuando alguno de los progenitores o progenitores afines falleció como consecuencia de violencia intrafamiliar o de género.

Si el titular es menor de 18 años, la prestación es cobrada por quien tenga su guarda, tutela, curatela o adopción. Desde los 18 años, el beneficiario puede percibirla directamente.

Con qué otras prestaciones es compatible

La reparación económica de la Ley Brisa es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares, pensiones y otras prestaciones que correspondan a los beneficiarios.

De esta manera, cobrar la reparación no implica perder automáticamente otros beneficios sociales o previsionales que correspondan según cada situación.

Cómo tramitar la Ley Brisa

Para solicitar la reparación económica es necesario presentar la documentación que permita acreditar la identidad del beneficiario, el vínculo con la persona fallecida y las circunstancias del hecho.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran:

DNI del beneficiario.

Partida de nacimiento o documentación que acredite el vínculo.

Certificado o partida de defunción.

Documentación judicial relacionada con la causa.

DNI y documentación de guarda, tutela, adopción o representación legal, cuando corresponda.

Certificado Único de Discapacidad (CUD), en caso de personas con discapacidad.

El trámite puede iniciarse ante Anses, con la documentación correspondiente. Una vez presentada la solicitud, las autoridades evalúan el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa.

Por qué aumenta el monto de la Ley Brisa

La reparación económica no tiene un monto fijo. La Ley 27.452 establece que debe ser equivalente a una jubilación mínima y actualizarse con sus incrementos móviles.

Por eso, el monto de septiembre sube a $428.591,22, luego del incremento del 2,1% aplicado a los haberes previsionales. La cifra corresponde al haber mínimo y no incluye el bono extraordinario que pueda corresponder a los jubilados, ya que la reparación de la Ley Brisa se calcula sobre la jubilación mínima.