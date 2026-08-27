Continúa el alerta por "nevadas persistentes" en alta montaña y anticipan Zonda en el llano mendocino

El SMN mantiene el alerta en gran parte de la cordillera, en tanto que se espera Zonda débil en varias zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este viernes 28 de agosto por nevadas en gran parte de la cordillera de Mendoza. En el llano, en tanto, se estima que esté “algo nublado y frío”, aunque la máxima podría llegar a 20 ºC.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en alta montaña: “El área será afectada por nevadas persistentes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 30 y 60 cm. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión”.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este viernes en Mendoza. Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: se esperan vientos del oeste con Zonda en toda la precordillera, Malargüe, Oeste del Valle de Uco, Oeste de Gran Mendoza y San Rafael, generalmente débiles. A partir de las 16 se mantendrá en Malargüe y zona Sur, hasta aproximadamente las 20.

se esperan vientos del oeste con Zonda en toda la precordillera, Malargüe, Oeste del Valle de Uco, Oeste de Gran Mendoza y San Rafael, generalmente débiles. A partir de las 16 se mantendrá en Malargüe y zona Sur, hasta aproximadamente las 20. Nubosidad: la jornada comenzará despejada en el llano. A partir de las 17 se prevé aumento de la nubosidad en la zona Sur. Durante la noche existe probabilidad de precipitaciones débiles en el Valle de Uco y Alvear.

la jornada comenzará despejada en el llano. A partir de las 17 se prevé aumento de la nubosidad en la zona Sur. Durante la noche existe probabilidad de precipitaciones débiles en el Valle de Uco y Alvear. Alta Montaña: se mantendrá el mal tiempo, con precipitaciones débiles durante la mañana en los sectores Sur y Central. Durante la tarde se incorporará el sector norte con precipitaciones débiles. Las precipitaciones disminuirán o prácticamente finalizarán a partir de las 23. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el sábado estará “algo nublado, con poco cambio de la temperatura”, en tanto que persistirán las nevadas en la cordillera. Para el domingo se esperan condiciones similares, lo mismo que el lunes, aunque la temperatura iría en aumento.